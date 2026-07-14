Dijelovi Splita i Solina ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini dijelovi Splita i Solina u srijedu, 15. srpnja, privremeno će ostati bez električne energije.

Radovi u Solinu trajat će pet sati

U Solinu će se izvoditi radovi na niskonaponskoj mreži, a prekid u opskrbi električnom energijom očekuje se od 9 do 14 sati. Radovima će biti obuhvaćeni potrošači u Ulici Zgon na kućnim brojevima od 7 do 33 te od 14 do 64, kao i u Ulici kneza Trpimira na brojevima od 2 do 4 te od 22 do 28.

Zamjena mjernih uređaja u Splitu

U Splitu je zbog zamjene mjernih uređaja planiran prekid opskrbe od 8.30 do 12.30 sati.

Bez električne energije bit će potrošači u Pazigradskoj ulici na kućnim brojevima 24 i 26 te u Sukoišanskoj ulici na brojevima 18, 35, 37, 39 i 41. Radovi su planirani, a u slučaju njihova ranijeg završetka opskrba električnom energijom mogla bi biti ponovno uspostavljena prije najavljenog vremena.