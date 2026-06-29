Dijelovi Splita i Podstrane već drugi sat bez struje. Evo što se događa

Poznat je uzrok večerašnjeg nestanka električne energije koji je zahvatio istočni dio Splita te okolna mjesta.

Kako doznajemo iz Elektrodalmacije, u 20:28 sati došlo je do kvara na 35-kilovoltnom kabelu koji napaja transformatorsku stanicu 35/10 kV Miljevac.

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Zbog kvara su bez električne energije ostali Podstrana, Žrnovnica, Stobreč, dio Kile i dio Sirobuje.

Na teren su odmah upućene ekipe Elektrodalmacije koje rade na preusmjeravanju napajanja preko rezervnih pravaca kako bi što većem broju korisnika što prije vratile električnu energiju.

Prema posljednjim informacijama, opskrba je već normalizirana u dijelu pogođenog područja, a bez struje su trenutačno dio Kile, dio Sirobuje te Sveti Martin i Gornja Podstrana.

Iz Elektrodalmacije očekuju da bi svi potrošači ponovno trebali dobiti električnu energiju u roku od otprilike sat vremena, ako ne bude nepredviđenih poteškoća tijekom sanacije kvara.