Dijelovi Splita i okolice danas bez struje: Evo gdje i do kada traju radovi

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži danas, 22. rujna, bez električne energije ostat će potrošači na više lokacija na području Elektrodalmacije Split. Prekidi su najavljeni u dijelovima Splita, Žrnovnice, Kaštel Kambelovca te na području Crivca i Male Milešine.

U Splitu će zbog radova u trafostanici od 8 do 11 sati bez struje biti dijelovi Magistrale Solin. Zbog radova na niskonaponskoj mreži prekid je najavljen i od 8:30 do 14 sati u dijelovima Sarajevske i Kupreške ulice.

Na području Kaštel Kambelovca radovi su predviđeni od 9 do 14 sati, a obuhvatit će dio Ceste dr. Franje Tuđmana od broja 594 do 608, Put Rakovića od 2 do 10, Perkovu od 1 do 11 i od 2 do 10 te Karlovo od 9 do 27 i od 20 do 22.

Bez električne energije bit će i dio Žrnovnice, gdje su radovi na niskonaponskoj mreži najavljeni od 7:30 do 15 sati. U dokumentu Elektrodalmacije navedene su ulice Don R. Radića i Aljinovićeva.

Radovi su najavljeni i na području Crivca, od 9 do 13 sati, te Male Milešine, gdje će prekid trajati od 9 do 14 sati. U Velikoj Milešini navedeni su kućni brojevi od 59 do 73 te od 82 do 114, kao i Put Male Milešine.

Riječ je o planiranim prekidima zbog radova na distribucijskoj i niskonaponskoj mreži te trafostanici.