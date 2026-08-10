Dijelovi Splita i Klisa ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u utorak, 11. kolovoza, dio potrošača na području Splita i Klisa privremeno će ostati bez električne energije.

U Splitu su radovi najavljeni na adresama Tolstojeva 49 te Ivanićeva 16, 18 i 20. Riječ je o zamjeni brojila, a prekid u opskrbi električnom energijom očekuje se od 8:30 do 12:30 sati.

Na području Klisa bez struje će biti potrošači u Gizdićima, od kućnog broja 1 do 64A. Tamo su najavljeni radovi na niskonaponskoj mreži, a očekivano trajanje prekida je od 8 do 13 sati.

Radovi su planirani, a potrošačima se preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze najavljenim prekidima u opskrbi električnom energijom.