Dijelovi Splita i Klisa ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u utorak, 15. rujna, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na više lokacija u Splitu i Klisu.
Prekidi su najavljeni u jutarnjim satima, a na pojedinim lokacijama trebali bi trajati sve do 14 sati.
U Klisu radovi do 14 sati
Na području Klisa-Gizdića planirani su radovi na niskonaponskoj mreži.
Bez električne energije od 8:30 do 14 sati trebali bi biti potrošači na adresama:
- Klis Gizdići 40-60
- Kneza Trpimira 90
Više splitskih ulica bez struje
U Splitu su planirani radovi zbog zamjene MU, a očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 13 sati.
Bez električne energije bit će potrošači na sljedećim adresama:
- Spinčićeva 6 i 8
- Put Žnjana 4A
- Put Žnjana 27, 27A, 27B, 27C i 27D
- Mihanovićeva 37A, 37B, 37C i 37D
- Put Žnjana 20B
- Put Žnjana 12D, 14G i 14E
- Mihanovićeva 37
Svi navedeni radovi su planirani, a građanima se preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze najavljenim prekidima u opskrbi električnom energijom.
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