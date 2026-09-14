Dijelovi Splita i Klisa ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u utorak, 15. rujna, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na više lokacija u Splitu i Klisu.

Prekidi su najavljeni u jutarnjim satima, a na pojedinim lokacijama trebali bi trajati sve do 14 sati.

U Klisu radovi do 14 sati

Na području Klisa-Gizdića planirani su radovi na niskonaponskoj mreži.

Bez električne energije od 8:30 do 14 sati trebali bi biti potrošači na adresama:

Klis Gizdići 40-60

Kneza Trpimira 90

Više splitskih ulica bez struje

U Splitu su planirani radovi zbog zamjene MU, a očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 13 sati.

Bez električne energije bit će potrošači na sljedećim adresama:

Spinčićeva 6 i 8

Put Žnjana 4A

Put Žnjana 27, 27A, 27B, 27C i 27D

Mihanovićeva 37A, 37B, 37C i 37D

Put Žnjana 20B

Put Žnjana 12D, 14G i 14E

Mihanovićeva 37

Svi navedeni radovi su planirani, a građanima se preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze najavljenim prekidima u opskrbi električnom energijom.