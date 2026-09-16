Dijelovi Splita i Kaštela ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži i zamjene MU, u četvrtak, 17. rujna, pojedini dijelovi Splita te Kaštel Gomilice i Kaštel Lukšića privremeno će ostati bez električne energije. Prema najavi, većina prekida u Splitu predviđena je između 8:30 i 13 sati, dok su u Kaštel Lukšiću radovi planirani od 9 do 12 sati.

Više lokacija u Splitu bez struje do 13 sati

Na području Splita bez električne energije od 8:30 do 13 sati trebali bi biti potrošači na sljedećim adresama:

Trg Hrvatske bratske zajednice 2, 2A i 2B

Dražanac 2 i 2A

Put Radoševca 14 i 26

Put Žnjana 18B, 19B, 19C i 19E

Razlog prekida na navedenim lokacijama je planirana zamjena MU.

Radovi i u Kaštelima

U Kaštel Gomilici, u Ulici Eugena Kvaternika 14, također je najavljena zamjena MU. U službenoj najavi kao očekivano trajanje navedeno je od 8:30 do 8:30 sati. Na području Kaštel Lukšića radovi na niskonaponskoj mreži planirani su od 9 do 12 sati. Bez električne energije trebali bi ostati potrošači na adresama Put Gospe od Dračin 3A, 3C, 5, 7, 7A, 7B, 11, 13 i 13A, zatim u ulici Kroz Vlake od broja 3 do 11 te u Braškom docu od broja 4 do 16.

Moguća ranija uspostava napajanja

Riječ je o planiranim radovima, a nakon njihova završetka opskrba električnom energijom bit će ponovno uspostavljena.