Dijelovi Splita i Dugopolja ostaju bez struje: Evo koje su ulice na popisu

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini dijelovi Splita i Dugopolja u ponedjeljak, 16. studenoga, privremeno će ostati bez električne energije, izvijestili su iz Elektrodalmacije Split.

Prema objavljenom rasporedu, prekidi u opskrbi električnom energijom predviđeni su na nekoliko lokacija, a trajat će od dva do četiri sata.

Bez struje u Splitu

U Splitu je prekid opskrbe električnom energijom najavljen u Duvanjskoj ulici, na kućnim brojevima 1, 3, 4, 5 i 7.

Stanari navedenih adresa bez struje bi trebali biti od 8:30 do 12:30 sati, a razlog planiranog prekida je zamjena brojila.

Radovi i u Dugopolju

Bez električne energije privremeno će ostati i dio Dugopolja, gdje su planirani radovi u trafostanici.

Prekid je najavljen od 12 do 14 sati, a obuhvatit će sljedeće lokacije:

Ulicu blajburških žrtava, kućni brojevi od 9 do 59 te od 22 do 42

Put Sinjske rere

Put Kanapaca

Riječ je o planiranim prekidima zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi, pa se stanovnicima navedenih područja preporučuje da na vrijeme prilagode svoje dnevne obveze.