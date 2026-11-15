Dijelovi Splita i Dugopolja ostaju bez struje: Donosimo popis ulica i satnicu radova

Stanovnike pojedinih dijelova Splita i Dugopolja u ponedjeljak, 16. studenoga, očekuju privremeni prekidi u opskrbi električnom energijom. Zbog planiranih radova u trafostanicama struje neće biti na brojnim adresama, a prekidi će, ovisno o lokaciji, trajati između dva i pol i tri sata.

Prema najavljenom rasporedu radova, bez električne energije ostat će dijelovi središta Splita te više ulica u Dugopolju. Radovi su predviđeni u jutarnjim i ranim poslijepodnevnim satima.

Split: Bez struje dio gradske jezgre

U Splitu su radovi planirani od 8:30 do 11:30 sati, a privremeni prekid opskrbe električnom energijom očekuje se na sljedećim adresama:

Ulica kralja Tomislava, kućni brojevi 11, 13 i 15

Sinjska ulica, kućni brojevi 1, 3, 4 i 6

Cosmijeva ulica

Poljana stare gimnazije

Narodni trg, kućni brojevi 1, 2, 3, 3A, 3B i 4

Dugopolje: Radovi u jutarnjim satima

U Dugopolju je prvi dio radova najavljen od 8:30 do 11 sati. Prekidi opskrbe električnom energijom očekuju se na sljedećim lokacijama:

Ulica don Šimuna Karamana

Ulica časne sestre Mauricije Vrnoga

Ulica kralja Zvonimira, brojevi 1–17 i 2–12

Ulica sv. Mihovila, brojevi 40–44

Ulica don Špira Vukovića

Ulica kardinala Alojzija Stepinca

Trg Franje Tuđmana

Dio Ulice 114. brigade

Ramska ulica

Dio Ulice Stjepana Radića

Dio Zrinsko-frankopanske ulice

Ulica Jakova Gotovca

Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića

Ulica fra Roka Rogošića

Ulica Domovinskog rata, brojevi 141–159, 80 i 82

Drugi dio Dugopolja bez struje od 12 do 14 sati

Dodatni radovi u Dugopolju planirani su u poslijepodnevnom terminu, od 12 do 14 sati.

Prekid opskrbe očekuje se na sljedećim adresama:

Ulica bleiburških žrtava, brojevi 9–59 i 22–44

Put Sinjske rere

Put Dračenice, kućni broj 25

Put Kanapaca

Ulica sv. Jerolima, kućni brojevi 19 i 20

Ulica kraljice Jelene, kućni broj 23

Građanima se savjetuje da se pripreme na prekide

Svi najavljeni prekidi povezani su s planiranim radovima u trafostanicama.

Stanovnicima navedenih ulica preporučuje se da na vrijeme prilagode svoje dnevne obveze, osobito ako koriste električne uređaje nužne za rad ili poslovanje.

Radovi su najavljeni za ponedjeljak, 16. studenoga, a predviđeni završetak svih zahvata je do 14 sati.