Dijelovi Splita i Dugopolja ostaju bez struje: Donosimo popis ulica i satnicu radova

Stanovnike pojedinih dijelova Splita i Dugopolja u ponedjeljak, 16. studenoga, očekuju privremeni prekidi u opskrbi električnom energijom. Zbog planiranih radova u trafostanicama struje neće biti na brojnim adresama, a prekidi će, ovisno o lokaciji, trajati između dva i pol i tri sata.
Prema najavljenom rasporedu radova, bez električne energije ostat će dijelovi središta Splita te više ulica u Dugopolju. Radovi su predviđeni u jutarnjim i ranim poslijepodnevnim satima.
Split: Bez struje dio gradske jezgre
U Splitu su radovi planirani od 8:30 do 11:30 sati, a privremeni prekid opskrbe električnom energijom očekuje se na sljedećim adresama:
- Ulica kralja Tomislava, kućni brojevi 11, 13 i 15
- Sinjska ulica, kućni brojevi 1, 3, 4 i 6
- Cosmijeva ulica
- Poljana stare gimnazije
- Narodni trg, kućni brojevi 1, 2, 3, 3A, 3B i 4
Dugopolje: Radovi u jutarnjim satima
U Dugopolju je prvi dio radova najavljen od 8:30 do 11 sati. Prekidi opskrbe električnom energijom očekuju se na sljedećim lokacijama:
- Ulica don Šimuna Karamana
- Ulica časne sestre Mauricije Vrnoga
- Ulica kralja Zvonimira, brojevi 1–17 i 2–12
- Ulica sv. Mihovila, brojevi 40–44
- Ulica don Špira Vukovića
- Ulica kardinala Alojzija Stepinca
- Trg Franje Tuđmana
- Dio Ulice 114. brigade
- Ramska ulica
- Dio Ulice Stjepana Radića
- Dio Zrinsko-frankopanske ulice
- Ulica Jakova Gotovca
- Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića
- Ulica fra Roka Rogošića
- Ulica Domovinskog rata, brojevi 141–159, 80 i 82
Drugi dio Dugopolja bez struje od 12 do 14 sati
Dodatni radovi u Dugopolju planirani su u poslijepodnevnom terminu, od 12 do 14 sati.
Prekid opskrbe očekuje se na sljedećim adresama:
- Ulica bleiburških žrtava, brojevi 9–59 i 22–44
- Put Sinjske rere
- Put Dračenice, kućni broj 25
- Put Kanapaca
- Ulica sv. Jerolima, kućni brojevi 19 i 20
- Ulica kraljice Jelene, kućni broj 23
Građanima se savjetuje da se pripreme na prekide
Svi najavljeni prekidi povezani su s planiranim radovima u trafostanicama.
Stanovnicima navedenih ulica preporučuje se da na vrijeme prilagode svoje dnevne obveze, osobito ako koriste električne uređaje nužne za rad ili poslovanje.
Radovi su najavljeni za ponedjeljak, 16. studenoga, a predviđeni završetak svih zahvata je do 14 sati.