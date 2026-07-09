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Dijelovi Splita će u ponedjeljak po najvećem zvizdanu biti bez struje

Građanima se savjetuje da svoje aktivnosti prilagode planiranim radovima

Stanovnici nekoliko splitskih ulica u ponedjeljak, 13. srpnja, privremeno će ostati bez opskrbe električnom energijom zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži.

Kako je objavila Elektrodalmacija Split, prekid opskrbe električnom energijom planiran je od 8:30 do 12:30, a obuhvatit će sljedeće adrese:

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  • Zrinjsko-frankopanska 26
  • Sarajevska 30A, 30B i 30C
  • Lovretska 10, 12, 14 i 16

Kako se navodi u obavijesti, razlog prekida je zamjena mjernih uređaja. Građanima se savjetuje da svoje aktivnosti prilagode planiranim radovima.

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