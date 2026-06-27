Dijelovi Split, Resnika, Neorića i Strožanca ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini potrošači na području Neorića, Strožanca, Splita i Resnika privremeno će ostati bez opskrbe električnom energijom.

Kako je najavljeno, radovi će se izvoditi na niskonaponskoj mreži, u trafostanici te na zamjeni mjernih uređaja.

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Neorić bez struje od 9 do 14 sati

U mjestu Neorić, u ulici Neorić, Krivi Dolac, na kućnim brojevima od 1 do 49, planirani su radovi na niskonaponskoj mreži. Prekid opskrbe električnom energijom očekuje se u vremenu od 9 do 14 sati.

Radovi i u Strožancu

Bez struje će biti i dio Strožanca, i to dio Ulice Domovinskog rata i Cindrove ulice. Radovi na niskonaponskoj mreži planirani su od 8 do 15 sati.

U Splitu zamjena mjernih uređaja

U Splitu će se izvoditi zamjena mjernih uređaja na nekoliko adresa.

Bez električne energije privremeno će biti potrošači u Ulici Hrvatskih iseljenika 8, 8A i 8B, i to od 8:30 do 12:30 sati.

U istom terminu, od 8:30 do 12:30 sati, zamjena mjernih uređaja planirana je i u Odeskoj ulici, na kućnim brojevima 2, 6, 8, 12 i 14.

Prekid opskrbe i u Resniku

Planirani radovi najavljeni su i u Resniku, gdje će se izvoditi radovi u trafostanici. Bez električne energije bit će dio ulica Njiva sv. Petra i Put Resnika, u vremenu od 9 do 12 sati.

Iz nadležnih službi mole potrošače za razumijevanje tijekom izvođenja radova.