Dijelovi Solina, Kaštela, Klisa i Milešine ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra, 29. rujna, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na više lokacija na području Solina, Kaštela, Klisa i Milešine. Prema najavi, prekidi će trajati nekoliko sati, a radovi će se izvoditi na niskonaponskoj mreži i u trafostanicama.

Solin bez struje od 9:30 do 12 sati

Na području Solina radovi su najavljeni u ulici Put Voljaka te dijelu Ulice Ante Starčevića. Zbog radova na niskonaponskoj mreži očekivani prekid opskrbe električnom energijom trajat će od 9:30 do 12 sati.

U Kaštel Kambelovcu bez struje će od 9:30 do 12 sati biti potrošači na adresama Sibovica 10, 30B i 30C. I ondje su razlog planirani radovi na niskonaponskoj mreži. Na području Klisa radovi u trafostanici planirani su od 9 do 12 sati. Bez električne energije u tom bi razdoblju trebali biti potrošači na području Smodlačića, Listešića, Vetmića, Mijića i Starih Rera.

U Milešini prekid do 13 sati

Radovi na niskonaponskoj mreži najavljeni su i na području Milešine, i to u ulicama Put Male Milišine i Mala Milešina. Očekivano trajanje prekida je od 9 do 13 sati. Najraniji početak radova najavljen je u Kaštel Gomilici, gdje će se radovi na niskonaponskoj mreži izvoditi na području Milinkova 92-08.

Prekid opskrbe električnom energijom očekuje se od 8:30 do 13 sati. Svi navedeni radovi su planirani, a građanima se preporučuje da svoje obveze i korištenje električnih uređaja prilagode najavljenim terminima prekida.