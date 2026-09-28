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Dijelovi Solina, Kaštela, Klisa i Milešine ostaju bez struje

Evo svih detalja

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra, 29. rujna, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na više lokacija na području Solina, Kaštela, Klisa i Milešine. Prema najavi, prekidi će trajati nekoliko sati, a radovi će se izvoditi na niskonaponskoj mreži i u trafostanicama.

Solin bez struje od 9:30 do 12 sati

Na području Solina radovi su najavljeni u ulici Put Voljaka te dijelu Ulice Ante Starčevića. Zbog radova na niskonaponskoj mreži očekivani prekid opskrbe električnom energijom trajat će od 9:30 do 12 sati.

U Kaštel Kambelovcu bez struje će od 9:30 do 12 sati biti potrošači na adresama Sibovica 10, 30B i 30C. I ondje su razlog planirani radovi na niskonaponskoj mreži. Na području Klisa radovi u trafostanici planirani su od 9 do 12 sati. Bez električne energije u tom bi razdoblju trebali biti potrošači na području Smodlačića, Listešića, Vetmića, Mijića i Starih Rera.

U Milešini prekid do 13 sati

Radovi na niskonaponskoj mreži najavljeni su i na području Milešine, i to u ulicama Put Male Milišine i Mala Milešina. Očekivano trajanje prekida je od 9 do 13 sati. Najraniji početak radova najavljen je u Kaštel Gomilici, gdje će se radovi na niskonaponskoj mreži izvoditi na području Milinkova 92-08.

Prekid opskrbe električnom energijom očekuje se od 8:30 do 13 sati. Svi navedeni radovi su planirani, a građanima se preporučuje da svoje obveze i korištenje električnih uređaja prilagode najavljenim terminima prekida.

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