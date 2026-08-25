Dijelovi Solina i Neorića ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio potrošača na području Solina i Neorića sutra, u srijedu 26. kolovoza, privremeno će ostati bez električne energije. U Solinu će se radovi izvoditi na niskonaponskoj mreži, dok su na području Neorića najavljeni radovi u trafostanici.

Bez struje nekoliko adresa u Solinu

Prekid opskrbe električnom energijom od 8:30 do 12:30 sati očekuje se u Držićevoj ulici, i to na adresama 8, 10, 10A, 12, 14 i 16. U istom terminu, od 8:30 do 12:30 sati, bez električne energije trebali bi biti i potrošači u Ulici Petra Krešimira IV na kućnim brojevima 105 i 109. Radovi su također planirani u Držićevoj ulici na brojevima 36 i 38, gdje se prekid opskrbe očekuje od 8:30 do 12:30 sati.

Radovi i na području Neorića

Na području Neorića sutra su planirani radovi u trafostanici. Zbog toga se prekid opskrbe električnom energijom očekuje od 9 do 13 sati. Svi navedeni prekidi dio su planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, a opskrba bi trebala biti ponovno uspostavljena nakon završetka radova.