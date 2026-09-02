Dijelovi Solina i Lećevice u petak bez struje: Evo gdje i u kojem terminu

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži u petak, 4. rujna, dio potrošača na području Solina i Lećevice privremeno će ostati bez električne energije, izvijestila je Elektrodalmacija Split.

Na području Lećevice bez struje će od 8.30 do 15 sati biti potrošači u Div ojevićima, Kladnjicama, Parčinama, Matasima i Čvrljevu. Razlog prekida su radovi na dalekovodu.

Prekid je najavljen i na području Solina, gdje će se obavljati zamjena brojila. Od 8.30 do 13 sati bez električne energije bit će potrošači na sljedećim adresama:

Put Majdana 4, 5, 6 i 7

Kliški put 1, 3, 5 i 9

Gašpina Mlinica 40, 40A, 40E, 40F, 40H i 40J.

Radovi i prekidi opskrbe najavljeni su za petak, 4. rujna 2026. godin