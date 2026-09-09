Dijelovi Imotske krajine u četvrtak bez struje: Evo gdje su najavljeni radovi

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u četvrtak, 10. rujna, pojedini dijelovi Imotske krajine privremeno će ostati bez električne energije, izvijestila je Elektrodalmacija Split.

Prema najavi, od 8 do 14 sati bez struje će biti područje Katavića i Kolovrata, zbog radova u trafostanici.

Kratkotrajni prekid opskrbe najavljen je i za područja Kamenmosta, Podbablja, Podosoja, Zmijavaca i Runovića. Ondje su radovi u trafostanici predviđeni od 10 do 10:20 sati.