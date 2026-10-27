Dijelovi Dalmacije u srijedu ostaju bez struje. Negdje će isključenje trajati čak osam sati

Dijelovi Dalmacije u srijedu, 28. listopada, bit će privremeno bez električne energije. Prema najavljenom rasporedu isključenja, prekidi u opskrbi očekuju se na području Lovreća, Sinja, Graba te na otoku Biševu.

Na području općine Lovreć, u naseljima Medov Dolac i Dobrinče, isključenje je predviđeno od 8.30 do 14 sati.

U Sinju, na području Bazane, prekid opskrbe električnom energijom najavljen je od 10 do 12 sati.

Bez struje će biti i dio Graba, odnosno područje Svinjače, gdje je isključenje planirano od 8.30 do 14.30 sati.

Najdulji prekid očekuje se na otoku Biševu, gdje je isključenje najavljeno od 9 do 17 sati, odnosno u trajanju od osam sati.

Stanovnicima navedenih područja preporučuje se da svoje dnevne obveze prilagode najavljenim terminima isključenja.