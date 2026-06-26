Dijeli se uznemirujući video sa splitskih prometnica: Sekunde dijelile od nesreće

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Na nogostupu u Dubrovačkoj ulici u Splitu zamalo je došlo do ozbiljnog sudara između motociklista i vozača električnog romobila.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Prema situaciji s videa objavljenog na stranici Prometne zgode i nezgode, motociklist je izlazio preko nogostupa, dok mu je u susret velikom brzinom dolazio vozač električnog romobila. U svega nekoliko sekundi situacija je mogla završiti nesrećom, no sudar je izbjegnut u posljednjem trenutku. Na snimci se vidi da se vozač romobila ispričao vozaču motocikla.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Ovakvi prizori sve su češći.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Korisnici na Facebooku podijeljenih su mišljenja oko toga tko je odgovoran za opasnu situaciju.

Dok jedni smatraju da je glavni uzrok nepažnja jednog od sudionika u prometu, drugi upozoravaju na sve češće probleme na nogostupima i cestama, gdje se miješaju različite vrste prijevoza, što dovodi do rizičnih situacija.

Rasprava se brzo proširila komentarima

- Ovaj put bi se motorist trebao ispričati romobilistu. Zbog toga bi i pao na ispitu. Zaustaviti se treba prije staze za pješake - piše jedan korisnik Facebooka. W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

- Motorist kriv. Prvo se treba zaustaviti prije pločnika i pogledat na pješake i bicikliste. Nebitno sto je to romobil. Tek onda ići naprijed da gledaš vozila na kolniku - dodaje drugi.

- Oba nepropisna - piše treći..

Video pogledajte u nastavku:

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ANKETA DALMACIJE DANAS

Tko je, po vašem mišljenju, kriv za opasnu situaciju u Dubrovačkoj ulici u Splitu? Motociklist

Vozač električnog romobila

Oboje podjednako