Dijaspora stigla u Imotski. Evo kako danas izgleda grad

FOTO Blagdanski šušur u Imotskom

Božić u Imotskom ove je godine prošao u pravom blagdanskom ozračju uz sunčano vrijeme, ugodne temperature i grad prepun ljudi. Šetnja centrom grada otkrivala je ono što Imoćani dobro poznaju: Božić je vrijeme kada se Imotski ponovno okupi.

Već od jutarnjih sati ulice su bile krcate. Kafići puni, poznata lica na svakom koraku, kao i susreti onih koji se možda nisu vidjeli cijelu godinu. Mnogi su, kao i svake godine, stigli iz dijaspore kako bi blagdane proveli u rodnom kraju, s obitelji i prijateljima.

Kako je izgledao ovogodišnji božićni dan u Imotskom, najbolje pokazuje galerija fotografija koju donosi Imotski IN. 

 

 

