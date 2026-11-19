O tvrdnjama koje su proteklih dana objavljene o Dijani Zadravec, ona se ne može očitovati niti se od njih može braniti. U tome je priječi Pravilnik o radu, zbog kojeg je upravnom sudu podnijela zahtjev za ocjenu zakonitosti sporne odredbe. Potvrdila je to novinarkama Večernjeg lista Romani Kovačević Barišić i Dei Redžić prije nekoliko dana.

Na odluku suda čeka do danas. Zbog te situacije odlučila je zatražiti dopuštenje da istupi u medijima u pisanoj molbi ravnatelju KBC Sestre milosrdnice Davoru Vagiću. Javni istupi također su protiv pravila natječaja za čelnu osobu Kliničkog zavoda pa Zadravec i tu nailazi na prepreku. Ipak odlučila se boriti protiv pravila za koja smatra, kako je kazala za Večernji, da sputavaju stotine vrsnih djelatnika u zdravstvu da govore o temama u kojima su najstručniji u zemlji.

U dopisu Zadravec navodi:

'Poštovani, već mjesec dana izložena sam kontinuiranim i krajnje neprimjerenim medijskim napadima, u okviru kojih se o meni plasiraju brojne neistinite i obmanjujuće tvrdnje vezane uz navodne odlaske liječnika specijalista radiologije zbog odluke o mojem imenovanju, uz istodobno iznošenje uvreda, omalovažavanja i osobnih diskvalifikacija kojima se ozbiljno narušavaju moje dostojanstvo, profesionalni ugled i osobni integritet.

S obzirom na to da ste 2023. godine donijeli novi Pravilnik o radu KBC-a, čijim se odredbama u dvije točke u potpunosti ograničava, odnosno zabranjuje javno istupanje zaposlenika, a za koje smatram da predstavljaju nedopušteno zadiranje u ustavno pravo na slobodu izražavanja, pokrenula sam upravni spor radi ocjene zakonitosti predmetnog internog akta, koji je još uvijek u tijeku'

"Bilo je više zahtjeva, od više osoba, za javnim istupanjem na temu ovog natječaja, ali nikome to nije odobreno do kraja natječaja odnosno do konačnog izbora čelne osobe Kliničkog zavoda", kazao je Davor Vargić, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice za Večernji list.