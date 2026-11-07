Dijana Zadravec otvorenim pismom žestoko odgovorila Ivani Kekin: „Dali ste odobrenje za moj javni linč!”

Liječnica Dijana Zadravec uputila je otvoreno pismo saborskoj zastupnici Ivani Kekin, reagirajući na njezine javne istupe vezane uz izbor Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

U opširnom pismu Zadravec oštro kritizira Kekin, tvrdeći da je njezinim istupima potaknuta atmosfera javnih napada, uvreda i prijetnji na njezin račun. Odbacuje tvrdnje o političkoj pozadini svojeg imenovanja te ističe vlastito stručno, znanstveno i rukovodno iskustvo.

Posebno se osvrnula na upozorenja o mogućim posljedicama odlaska radiologa za funkcioniranje bolnice i zbrinjavanje pacijenata, ocijenivši ih neutemeljenima. Kekin pritom proziva zbog, kako navodi, nedostatka stručnih argumenata i neprimjerene komunikacije među liječnicima.

U nastavku prenosimo otvoreno pismo Dijane Zadravec u cijelosti.

Poštovana kolegice,

u posljednjih nekoliko dana aktivno ste uključeni u obračun kolega radiologa sa mnom jer su oni nezadovoljni što sam na natječajnom postupku u KBC Sestre milosrdnice, kao najbolji kandidat s najvišim profesionalnim i stručnim referencama te s najboljim organizacijskim vještinama i iskustvom, izabrana za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

Vaša tiskovna konferencija i svi kasniji istupi na tu temu dobili su medijsku pažnju kojom promovirate ne samo vlastite stavove kao liječnica, već i svoje političke stavove i interese političke Platforme Možemo kojoj pripadate. U svojim istupima napadate me osobno, ponižavajuće i diskriminirajuće, izrazito uvredljivo, i sve to iako uopće ne poznajete relevantne činjenice i prave uzroke nezadovoljstva kolega radiologa, a to Vas nije spriječilo u iznošenju manipulativnih uznemirujućih tvrdnji i svjesno iznošenju neistina. Nama dvjema zajednički je isti spol i liječnička profesija i to što smo obje doktorice znanosti. Sve ostalo iz naših života totalno nas razlikuje. Vi ste aktivistica lijeve orijentacije oko Platforme Možemo s naglašenim sudjelovanjem u ostvarivanju političkih interesa svoje strake, a ja sam samo članica političke stranke HDZ čiji rad i zalaganje za nacionalne interese podupirem, ali ne sudjelujem u aktivnom životu stranke.

Kao liječnica Vi nemate nikakvih neposrednih iskustava u obnašanju rukovodnih dužnosti i organiziranju bolničkog rada. Niti u znanosti participirate u bilo kojem svojstvu znanstvenog statusa. Za razliku od Vas, u svojoj profesionalnoj karijeri ja sam obnašala više rukovodnih organizacijskih dužnosti pa ću Vas informirati da su to bile dužnosti zamjenice ravnatelja KBC Sestre milosrdnice, predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju te voditeljice Odjela za neuroradiologiju. U znanstveno-nastavnom smislu ja sam pročelnica Katedre za opću i dentalnu radiologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, redovita profesorica i znanstvena savjetnica, čime sam dokazano stekla dugogodišnje iskustvo u vođenju i organiziranju sveučilišne nastave, a što je važan oblik rukovodnog i organizacijskog iskustva. Napisala sam tri sveučilišna udžbenika i objavila brojne znanstveno-stručne publikacije u indeksiranim bazama, predsjednica sam Hrvatskog neuroradiološkog društva i nacionalni delegat u Europskom neuroradiološkom društvu. Sve navedeno Vi niste ostvarili i nije predmet Vašeg interesa i to je posljedica izostanka bilo kakvog znanja o dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji i funkcioniranju Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Osim toga, nisam pronašla niti jedan podatak da ste svojim radom doprinijeli materijalnim interesima hrvatskog zdravstvenog sustava ili bolnice u kojoj radite ili da ste organizirali i uspješno proveli bilo kakav sličan projekt. Za razliku od Vas ja sam vlastitim aktivnostima i znanjem osmislila i osigurala bespovratna europska sredstva u iznosu od 4,3 milijuna eura, čime je znatno povećana vrijednost imovine KBC Sestre milosrdnice i kvaliteta radiološke dijagnostike jer je iz tih sredstava kupljen jedan od najsofisticiranijih uređaja magnetske rezonancije snage pola 3Tesla. I u svojim izjavama općenito dramatično tvrdite da KBC zbog najavljenih otkaza radiologa od kraja mjeseca više neće moći hitno zbrinjavati moždani udar i da Klinika za tumore više neće moći funkcionirati, da je riječ o mojem političkom imenovanju jer sam 2016. bila na HDZ listi za parlamentarne izbore, zbog čega tražite zaustavljanje imenovanja.

Što se tiče rada Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju i složenosti postupaka radiološkog dijagnosticiranja i radiološke intervencije te upravljanja tom važnom i velikom organizacijskom cjelinom KBC, kao psihijatrica Vi nemate nikakvih znanja niti bilo kakvih iskustava. Unatoč tome, s javne govornice šaljete neistinite poruke svjesni da iznosite stajališta o nepoznatim pitanjima, ali ipak zaključno tražite zaustavljanje imenovanja isključivo na nepoznavanju činjenica. Neovlašteno i bez ikakvih ozbiljnih pokazatelja i argumenata, isključivo na temelju pretpostavke koja odgovara interesima Vaše stranke.

Prema tome, poštovana kolegice Kekin, Vaš pretežiti interes je bavljenje politikom, a moj je bavljenje konkretnim javnim interesom isključivo u medicini i to u bolnici na dobrobit pacijenata, a na fakultetu na dobrobit studenata. Nemam ništa protiv Vaše političke orijentacije i da se bavite politikom, sve to bez obzira što se nas dvije totalno razlikujemo po svim ideološkim vrijednostima. Međutim, kako smo obje liječnice obvezuju nas zajedničke obveze osobito u kulturi dijaloga koji uvijek mora biti utemeljen na promoviranju uzajamnog poštovanja i stručnosti, međusobnom uvažavanju, etičnosti i odgovornosti prema pacijentima.

Dijalog liječnika mora odgovarati dostojanstvu liječnika te posebnoj društvenoj odgovornosti liječničke profesije.

Sigurna sam da i Vi znate da kultura dijaloga među liječnicima uvijek traži međusobno poštovanje i dostojanstvo, uključujući pravo na različito stručno mišljenje, ali zabranjuje osobne napade i omalovažavanje. Nedopustivo je stručne i političke razlike pretvarati u osobne sukobe, vrijeđanje, ponižavanje i javno diskvalificiranje ili organizirano stvaranje neprijateljskog okruženja.

Kad se liječnici još bave i politikom, kao pripadnici visoko obrazovane odgovorne profesije osobito moraju njegovati kulturu dijaloga. Uvijek imaju pravo na kritiku, ali to pravo ne uključuje ponižavanje kolega.

Vaša tiskovna konferencija i poruke koje ste svjesno željeli iznijeti sa svim kasnijim Vašim istupima na istu temu, totalno se razlikuju od obveza civilizacijskog ophođenja te obveza koje propisuje Kodeks medicinske etike i deontologije. Način na koji šaljete svoje političke poruke i njihov sadržaj nisu odraz obveza liječnika na dostojanstveni odnos prema kolegi, obveza međusobnog poštovanja i profesionalne odgovornosti u zaštiti liječničke profesije.

Liječnik koji javno vrijeđa, omalovažava ili neutemeljeno diskreditira drugog liječnika ne ugrožava samo međuljudske odnose nego dovodi u pitanje povjerenje javnosti u liječničku profesiju. Jedno od temeljnih načela kulture dijaloga među liječnicima je zabrana osobnih napada i omalovažavanja. Onaj liječnik koji se bavi politikom ima posebnu obvezu za poštivanje kulture javnog dijaloga. Ulaskom u politiku liječnici ne prestaju biti pripadnici profesije čiji su temelji humanost, dostojanstvo i odgovornost za poštovanje čovjeka.

Poruke koje političar šalje javnosti uvijek moraju odražavati njegovu političku odgovornost, osobnu vjerodostojnost, intelektualnu ozbiljnost i poštovanje prema građanima i institucijama.

U političkom životu svakog političara, osobito kad se politikom bave liječnici, postoji abeceda temeljnih obilježja poruka odgovornog političara. Vjerujem da su Vam ta obilježja koja mora ispuniti politička poruka poznata. Vi ste političarka visokog ranga i te poruke koje šaljete kao zastupnica Hrvatskog sabora zasigurno imaju značajan odjek u društvu. Upravo nakon Vaših istupa u vezi odluke kojem sam izabrana na mjesto predstojnice Kliničkog zavoda, u javnosti je zabilježena eskalacija brutalnih napada na mene, prepunih ponižavanja, uvreda i prijetnji. Tim svojim istupima dali ste odobrenje za moj javni linč, za moje moralno i fizičko ugrožavanje. Ne postoje mediji, tiskani, elektronički ili portali koji se ovih dana ne nadmeću u napadu na mene. To što ste Vi izazvali nepodnošljivo je za mene i moju obitelj. Htjela bi da barem djelić atmosfere koju ste meni stvorili i barem djelić mržnje koju ste posijali prema meni i sami što prije doživite jer bi tako najbolje mogli shvatiti zlo koje ste učinili.

U svojim medijskim istupima niste se držali niti jedne obveze obilježja poruke odgovornog političara. Prije svega niste iznosili istinite i provjerene činjenice već se Vaše izjave temelje na neistinama, insinuacijama i manipulacijama. Grozna je laž da u Klinici za tumore više neće biti moguće zbrinjavanje moždanog udara i da ta Klinika više neće moći funkcionirati. Kad biste poznavali radiologiju i ustroj našeg Zavoda, a što ne poznajete, znali bi da se zbrinjavanje pacijenata od moždanog udara ne provodi u Klinici za tumore, već u sjedištu KBC u Vinogradskoj. Nažalost Vi ne znate ili ne želite znati da je u KBC zaposleno 43 radiologa i još 50 specijalizanata radiologije od čega ih je 16 stalno zaposlenih u KBC-u. Odlazak radiologa, ako se dogodi, ne znači da se neće više moći zbrinjavati moždani udar te osobito ne znači da Klinika za tumore više neće moći funkcionirati. KBC je dio hrvatskog zdravstvenog sustava s razvijenom mrežom javnih ustanova, koji u svakom trenutku i na svakom mjestu RH može hitno i stručno pružiti potrebnu medicinsku skrb pacijenata.

Stoga Vaše političke poruke nisu odgovorne jer, ako ste svjesni posljedica svojih riječi, morate znati da nije odgovorno svjesno širenje neistina koje uznemiruju građane. Te poruke nisu temeljene na razumnim argumentima, već isključivo na predrasudama i osobnom animozitetu prema meni te na Vašem političkom interesu. U tim političkim porukama nedostaje dostojanstvenost. Izjave o mojem političkom imenovanju jer sam 2016. bila na listi HDZ-a za parlamentarne izbore i da treba zaustaviti imenovanje, nisu dostojanstvene i ne potiču na poštovanje mojeg ljudskog dostojanstva, već pozivaju na njegovo gaženje. Vašim izjavama nedostaje tolerantnost te osobito nedostaje stručnost. Kada političar govori o stručnim pitanjima nužno mora poznavati materiju ili barem pokazati odgovarajuću intelektualnu suzdržanost. Kao psihijatrica Vi ne poznajete materiju organiziranja i rada dijagnostičke i intervencijske radiologije, međutim, unatoč tome niste pokazali intelektualnu suzdržanost u dijeljenju lekcija iz materije koju ne poznajete.

Vaše poruke nisu usmjerene na smirivanje društvenih napetosti što odgovoran političar uvijek čini. Rasplamsali ste sukobe, nepovjerenje i neprijateljstvo isključivo radi ostvarenja političkih ciljeva. Niste pokazali niti poštovanje prema instituciji jer Vaše poruke nisu shvaćene kao kritika rada KBC kao institucije, već kao njezino diskreditiranje. Žao mi je da je u Vašem javnom istupu totalno izostala kultura dijaloga. Vama je svejedno, ali ja ovih dana proživljavam posljedice tog nekulturnog dijaloga koji, poput svakog normalnog čovjeka, nikad neću moći izbrisati i ljagu koju ste bacili na moje lice. Razočarana sam što sam to doživjela od kolegice liječnice s kojom unatoč osobnih različitosti, ali i sličnosti u odnosu na zahtjeve Kodeksa medicinske etike i deontologije, dijelim iste obveze kulture međusobnog ophođenja. Vaš politički govor vodi ravno u dekadenciju društva. Zar je Vama to cilj?