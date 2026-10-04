Digitalna patologija mijenja dijagnostiku: U KBC-u Split stručnjaci raspravljali o novim tehnologijama i izazovima

U KBC-u Split održan je stručni skup "Dostignuća i izazovi u patohistološkoj i citološkoj dijagnostici", koji je okupio stručnjake iz područja patologije i citologije iz hrvatskih zdravstvenih ustanova, s ciljem razmjene iskustava, predstavljanja novih tehnologija i otvorene rasprave o izazovima s kojima se struka susreće u svakodnevnom radu.

Napredak digitalne patologije u regiji

Prvoga dana bilo je govora o "Napretku digitalne patologije u regiji", na kojem su pozvani stručnjaci predstavili iskustva u implementaciji potpuno digitalnih radnih procesa, laboratorijskoj automatizaciji, digitalizaciji preparata i primjeni digitalnih alata u svakodnevnoj dijagnostici.

Među temama bila su iskustva u uvođenju digitalne patologije, mogućnosti ubrzavanja procesa u patohistološkom laboratoriju, put od parafinskog bloka do digitalnog preparata, primjena WSI tehnologije te optimizacija kvantifikacije biomarkera. Posebna vrijednost skupa bio je njegov praktični dio održan drugoga dana u Odjelu za citologiju i laboratoriju patologije KBC-a Split.

Sudionici su kroz "hands-on" radionice pratili cjelokupan put uzorka – od preanalitike i obrade tkiva, preko standardizacije reza i molekularne patologije, do digitalizacije, rada s digitalnom slikom i primjene algoritama.

Takav koncept omogućio je sudionicima ne samo upoznavanje s novim tehnologijama, nego i njihovo neposredno sagledavanje u kontekstu svakodnevnog laboratorijskog i dijagnostičkog rada.

Pogled u budućnost digitalne patologije u Hrvatskoj

Skup je zaključen panel-raspravom "Pogled u budućnost digitalne patologije u Hrvatskoj", u kojoj su sudjelovali stručnjaci iz više hrvatskih zdravstvenih ustanova. Raspravljalo se o iskustvima dosadašnje digitalizacije, preduvjetima za njezino šire uvođenje, organizacijskim i tehnološkim izazovima te mogućnostima daljnjeg razvoja i povezivanja struke na nacionalnoj razini.

Moderator panela bio je doc. dr. sc. Zlatko Marušić iz KBC-a Zagreb, a među sudionicima su bili doc. dr. sc. Stela Bulimbašić (KBC Zagreb), prof. dr. sc. Dora Fučkar-Čupić (KBC Rijeka), dipl. ing. Šime Goreta (KBC Split), mr. sc. Dražen Milković (KBC Zagreb), doc. dr. sc. Danko Muller (KB Dubrava), doc. dr. sc. Velibor Puzović (OB Dubrovnik), dr. med. Jelena Smolić (OB Zadar), doc. dr. sc. Monika Ulamec (KBC Sestre milosrdnice) i doc. dr. sc. Sandra Zekić-Tomaš (KBC Split).

Digitalna patologija mijenja cijeli dijagnostički proces

Organizator skupa bilo je Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu, a jedan od njegovih glavnih ciljeva bio je otvoreno razgovarati ne samo o tehnološkom napretku, nego i o konkretnim problemima i izazovima s kojima se stručnjaci susreću u svakodnevnoj praksi.

Digitalna patologija pritom se ne promatra samo kao tehnološka novost, nego kao promjena cjelokupnog dijagnostičkog procesa – od pripreme uzorka do očitavanja preparata i donošenja terapijske odluke.