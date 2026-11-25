Postoje priče koje nas vraćaju u djetinjstvo, u mirise obiteljskoga doma, poznate običaje i trenutke koji s godinama postaju najdragocjenije uspomene. Jedna takva priča stiže na scenu Gradskog kazališta lutaka Split. „Didov Badnjak“, autorski projekt Stipe Gugića, premijerno će biti izveden 27. studenoga 2026., donoseći publici poseban lutkarski svijet u kojemu se susreću generacije, tradicija i čarolija božićnog vremena.

Kroz odnos Dide i njegova unuka predstava nas vodi u svijet badnjačkih običaja – sijanja pšenice, paljenja badnjaka, unošenja slame i drugih tradicijskih rituala koji su obilježavali blagdane u obiteljskim domovima. No, „Didov Badnjak“ nije tek podsjećanje na običaje prošlih vremena. To je priča o odrastanju, obiteljskim vezama i nasljeđu koje nosimo, ali i o vrijednostima koje se ne prenose samo riječima, nego zajedničkim trenucima i iskustvima. U susretu Dide i unuka prošlost i sadašnjost postaju dio iste priče, podsjećajući nas na važnost obiteljskih veza i malih rituala koji stvaraju velike uspomene.

U poetičnom i neobičnom lutkarskom svijetu predstava poziva djecu i odrasle da se prisjete vlastitoga doma, ljudi koje vole i svega onoga što možda svakodnevno uzimaju zdravo za gotovo, a što s vremenom postaje najvrjednije. Jer tradicija živi onda kada je dijelimo, a obiteljske priče ostaju s nama i onda kada odrastemo.

Predstavu autorski potpisuje Stipe Gugić, koji je, uz tekst i režiju, osmislio i ideju scenografije. Scenografiju potpisuje Nenad Keč, kostimografiju Mario Tomašević, likovno oblikovanje Luka Duplančić, a glazbu Ivana Bandalo Benzon. Suradnica za tradicijske plesove i napjeve je Željana Cvitanović. Za oblikovanje svjetla zaslužan je Lucijan Roki, a za oblikovanje tona Franko Perić.

U predstavi igraju Nina Vidan i Petar Salečić, dok alternativnu postavu čine Stipe Gugić i Danica Katunarić.

Nakon premijere, „Didov Badnjak“ bit će na repertoaru tijekom cijelog prosinca, u mjesecu u kojemu kazalište tradicionalno postaje jedno od omiljenih mjesta obiteljskih blagdanskih susreta. Nakon svake izvedbe najmlađe će pozdraviti Djed Mraz, dok će nakon izvedbi u slobodnoj prodaji publiku razveseliti i podjela darova.

Budući da se ove izvedbe zbog velikog interesa publike popunjavaju u vrlo kratkom roku, rezervacije su otvorene od 19. studenoga 2026., a moguće ih je obaviti isključivo telefonskim putem ili osobno na blagajni kazališta. Za rezervacije i sve dodatne informacije publika se može obratiti Službi prodaje Gradskog kazališta lutaka Split na broj 021 395 968.

Gradsko kazalište lutaka Split poziva publiku da na vrijeme osigura svoje mjesto i ovog prosinca postane dio posebne božićne priče – priče o domu, zajedništvu, tradiciji i ljubavi koja se, baš poput najljepših uspomena, prenosi s generacije na generaciju.

„Didov Badnjak“ – jer najljepše božićne priče uvijek počinju kod kuće.