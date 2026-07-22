Dicmo čuva tradiciju: U nedjelju 15. Večer folklora "Da se ne zaboravi"

Kulturno-umjetničko društvo Dicmo sa zadovoljstvom poziva sve ljubitelje tradicije, folklora i dobre zabave na 15. Večer folklora "Da se ne zaboravi", koja će se održati u nedjelju, 26. srpnja 2026. godine, u Dicmu.

Program započinje u 18:00 sati svetom misom i blagoslovom djece u Crkvi svetog Jakova apostola, dok će od 20:00 sati na igralištu Osnovne škole Ante Starčevića započeti folklorni program uz nastupe brojnih kulturno-umjetničkih društava.

Posjetitelje očekuje bogat kulturno-umjetnički program, predstavljanje tradicijskih plesova, pjesama i narodnih nošnji iz različitih krajeva Hrvatske, kao i zabavni sadržaji za najmlađe, uključujući besplatne napuhance.

Nakon službenog programa slijedi zajedničko druženje uz glazbu uživo.

"Pozivamo sve mještane Dicma, Cetinske krajine i okolice da nam se pridruže te zajedno s nama očuvaju i proslave bogatu hrvatsku tradiciju.

Ulaz je slobodan.

Vidimo se u Dicmu!", poručuju organizatori.