Dianin brat o Harryju i Meghan: "Gledao sam Dianine suze očaja, sada vidim odjeke toga"

Earl Spencer, brat pokojne princeze Diane, rekao je za BBC da način na koji se mediji odnose prema princu Harryju i njegovoj supruzi Meghan, koji su se nedavno vratili živjeti u Veliku Britaniju, podsjeća na pritisak kojem je bila izložena njegova sestra.

"Mislim da bi ljudi doista trebali učiti na Dianinu primjeru", rekao je Spencer, navodeći da medijsko izvještavanje o mladom paru ima "kancerogen utjecaj na njihov život".

Kazao je da je gledao Dianine "suze očaja" dok je govorila o pritisku medija te da su je silne kritike "doista slomile". Dodao je da je žalosno vidjeti "odjeke toga" u načinu na koji se danas postupa prema princu Harryju i Meghan, prenosi N1.

Diana je desetljećima bila pod snažnim medijskim povećalom, sve do smrti u prometnoj nesreći u Parizu 31. kolovoza 1997. Spencer je na njezinu pogrebu optužio medije za „neprestanu kampanju" protiv nje.

Sukob s Palačom

Njegovi komentari dolaze nakon što je BBC objavio Spencerove tvrdnje o razgovoru s kraljem Charlesom nekoliko dana nakon Dianine smrti. Spencer tvrdi da mu je Charles tada rekao da će ljudi "prilično brzo" zaboraviti Dianu.

Buckinghamska palača osporila je njegovu verziju događaja, navodeći da bol zbog gubitka može utjecati na sjećanja. Spencer je na to odgovorio: "Ja govorim istinu", dodavši da se jasno sjeća razgovora.

Harry i Meghan godinama kritiziraju britanske tabloide. Harry ih je 2021. optužio za stvaranje "toksičnog okruženja", dok je Meghan godinu poslije rekla da bi mediji pronašli način da je "unište".

Spencerova knjiga "Swan Song: Diana, My Sister" izlazi sljedećeg tjedna, a očekuje se da će sadržavati kritike kraljevske obitelji, piše BBC.