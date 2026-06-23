Di će svi ovi ljudi? U Splitu je prometni kaos

U Ulici Zbora narodne garde u Splitu večeras je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila i motocikl.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, nesreća se dogodila oko 19.10 sati, a prema prvim informacijama jedna je osoba prevezena na pružanje liječničke pomoći.

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Na mjestu događaja bit će obavljen očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.

Promet se na tom području odvija otežano, a vozila se preusmjeravaju prema rotoru. Prema stanju na cestama, kolone su se vrlo brzo proširile na šire područje Splita. Najveće gužve zabilježene su upravo na brzoj cesti kroz Ulicu Zbora narodne garde, gdje se u oba smjera stvaraju dugačke kolone vozila.

Dodatne probleme vozačima stvara i vozilo u kvaru na državnoj cesti DC1, neposredno prije tunela Klis Grlo u smjeru Dugopolja. Zbog toga se promet odvija uz privremenu regulaciju, što dodatno opterećuje prometni sustav na ulazu i izlazu iz grada.

S prometne karte vidljivo je da su zastoji zahvatili i dijelove Vukovarske ulice, Domovinskog rata te Velebitske ulice, dok se promet usporeno odvija i na prilazima rotoru Bilice. Vozačima se savjetuje korištenje alternativnih pravaca te dodatno strpljenje.