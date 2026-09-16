DHMZ uvodi veliku promjenu: Od 22. rujna meteorološka upozorenja po županijama

Od 22. rujna meteorološka upozorenja po županijama, izvijestio je DHMZ.

Detaljnija karta olakšat će pronalaženje upozorenja za pojedino područje, a vremenska linija pregled upozorenja kroz dan.

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) od 22. rujna 2026. izdavat će upozorenja na opasne vremenske pojave za kopneni dio Hrvatske po županijama. Dosadašnjih osam regija, definiranih prema klimatološkim obilježjima, zamijenit će 20 županija i Grad Zagreb.

Tu će promjenu pratiti prostorno detaljnija karta meteoroloških upozorenja na meteo.hr. Građani će lakše prepoznati odnosi li se upozorenje na područje u kojem žive, borave ili u koje putuju.

Dosadašnje regije obuhvaćaju velika područja. Primjerice, Zagrebačka regija obuhvaća šest županija i Grad Zagreb. Nova karta slijedit će administrativnu podjelu Hrvatske.

Preglednija će biti i vremenska linija u tablici s detaljima upozorenja ispod karte. Protekli sati bit će prikazani sivom bojom, a crna okomita crta označavat će trenutačni sat. Tako će korisnici lakše vidjeti koja su upozorenja još na snazi, a koja tek slijede.

Boje, simboli i vrste upozorenja ostaju isti

Boje i njihovo značenje ostaju nepromijenjeni: zelena označava da nema upozorenja, žuta potencijalno opasno vrijeme, narančasta opasno, a crvena izuzetno opasno vrijeme. Zadržavaju se i prepoznatljivi simboli opasnih vremenskih pojava za koje se izdaju upozorenja.

Za kopneni dio Hrvatske upozorenja će se i dalje izdavati za sedam vremenskih pojava: vjetar, kišu, maglu, snijeg i poledicu, grmljavinsko nevrijeme te iznimno visoku i iznimno nisku temperaturu.

Ne mijenjaju se ni obalna upozorenja na maksimalne očekivane udare vjetra. Ona se izdaju za šest morskih područja: zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju. Odnose se na more do 12 nautičkih milja od obale, odnosno oko 22 kilometra.

Potpune informacije u detaljima upozorenja

Službeni kanal za izdavanje meteoroloških upozorenja DHMZ-a je mrežna stranica meteo.hr, gdje su upozorenja dostupna do 72 sata unaprijed. Karta pokazuje za koja su područja izdana upozorenja, a boja označava razinu opasnosti. Klikom na područje korisnik može vidjeti na koju se vremensku pojavu upozorenje odnosi i što se očekuje.

Za potpunu informaciju potrebno je otvoriti detalje upozorenja u tablici ispod karte. Ondje su navedeni početak i završetak upozorenja, detaljniji opis očekivanih vremenskih uvjeta, moguće posljedice i preporuke za postupanje.

Izjava glavnog ravnatelj dr. sc. Ivan Güttler:

Ekstremni vremenski uvjeti postaju sve češći uslijed klimatskih promjena, a naš je zadatak prilagoditi sustav ranog upozoravanja tim promjenama i osigurati da informacija o opasnom vremenu bude korisna onima koji na temelju nje donose odluke. Nakon što smo 2024. proširili sustav upozorenja za jedan dodatni dan unaprijed, u rujnu ove godine uvodimo upozorenja na detaljnijoj prostornoj razini.

Takva upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što takvo vrijeme nastupi. Također, detaljne informacije pomažu našim partnerima u sustavu civilne zaštite da na vrijeme rasporede ljude i opremu te procijene gdje bi mogla biti potrebna intervencija. Ovo je još jedan korak u razvoju sustava upozoravanja.

Cilj nam je da pravodobna meteorološka informacija što brže dovede do odluke i djelovanja. Tu nam je svaka minuta, svaki sat bitan. U narednom razdoblju nastavit ćemo razvoj kriterija za postojeće i dodatne pojave, i na kopnu i na obali i na otvorenom moru.