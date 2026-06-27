DHMZ upozorava: Sutra stiže vrhunac toplinskog vala, temperature će ići do 39 stupnjeva

Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku ne popušta, a prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), njegov vrhunac očekuje se u nedjelju kada bi temperature u pojedinim dijelovima zemlje mogle dosegnuti čak 39 stupnjeva.

Subota će diljem zemlje biti pretežno sunčana i vrlo vruća. Najviše dnevne temperature uglavnom će se kretati između 32 i 37 °C. U unutrašnjosti će puhati slab vjetar, dok će na Jadranu ujutro biti slabe do umjerene bure, a tijekom dana jugozapadnog i sjeverozapadnog vjetra.

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Temperatura 🌡️u Hrvatskoj i dalje raste - sutra dosežemo vrhunac toplinskog vala s crvenim upozorenjem i u unutrašnjosti. Opasnost od djelovanja na zdravlje gotovo posvuda postaje vrlo velika. Pridržavajte se preporuka za zaštitu od vrućine!#prognoza #toplinskival #opasnost pic.twitter.com/coceCFiDEX — DHMZ (@DHMZ_HR) June 27, 2026

Zbog visokih temperatura DHMZ je putem sustava Meteoalarm izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku. Crveni alarm, koji označava iznimno opasne vremenske uvjete, danas je na snazi za riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Kninska regija nalazi se pod narančastim upozorenjem, dok su zagrebačka, osječka, karlovačka i gospićka regija pod žutim stupnjem upozorenja.

Još više temperature očekuju se u nedjelju. Prognozira se pretežno sunčano vrijeme, uz ponegdje umjeren razvoj oblaka u unutrašnjosti. Na Jadranu će noći biti vrlo tople, s temperaturama između 23 i 28 °C, dok će se u kontinentalnim krajevima jutarnje vrijednosti kretati od 16 do 21 °C.

Najviše dnevne temperature dosezat će između 34 i 39 °C. U istočnim krajevima puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, dok će na obali nakon jutarnje bure zapuhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Zbog dodatnog porasta temperatura DHMZ je za nedjelju proširio područje najvišeg stupnja upozorenja. Uz riječku, splitsku i dubrovačku regiju, pod crvenim alarmom bit će i zagrebačka te osječka regija.

Karlovačka, gospićka i kninska regija bit će pod narančastim upozorenjem, što znači da će praktički cijela Hrvatska u nedjelju biti pod visokim rizikom od opasnih posljedica toplinskog vala.