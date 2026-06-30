DHMZ upozorava: Nakon paklenih vrućina stižu olujni pljuskovi, tuča i moguće poplave

Nakon višednevnog toplinskog vala koji je Hrvatskoj donio rekordne temperature, pred nama je nagla promjena vremena. Dok će danas i sutra temperature u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i 39 stupnjeva Celzija, već od srijede poslijepodne očekuju se izraženi pljuskovi s grmljavinom, olujni udari vjetra, tuča te lokalno urbane i bujične poplave, upozorava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Toplinski val, koji može djelovati na zdravlje, obilježio je drugu polovicu lipnja, osobito na Jadranu. Osim iznimno visokih dnevnih temperatura, problem su bile i vrlo tople noći koje nisu omogućavale kvalitetan odmor i oporavak organizma.

Vruće i vrlo vruće bit će još danas i sutra, a potom slijedi osjetno osvježenje. Na Jadranu će temperature biti nešto niže, dok će u unutrašnjosti dnevna temperatura pasti i za desetak stupnjeva.

Danas do 39 stupnjeva

Danas će u većini krajeva prevladavati sunčano vrijeme, no od sredine dana, uz jači razvoj oblaka, očekuju se pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije, Lici te ponegdje na istoku i jugu Hrvatske.

Lokalno će pljuskovi biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 34 i 39 stupnjeva Celzija.

U srijedu crveno upozorenje za Jadran

Nakon još jedne vrlo tople noći, u srijedu će na Jadranu biti na snazi crveno upozorenje zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U ostatku zemlje izdana su žuta i narančasta upozorenja.

Istodobno, sa sjeverozapada će pristizati hladna fronta koja će od sredine dana donijeti izražene pljuskove s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom.

Moguća tuča i bujične poplave

DHMZ upozorava da će se zbog velike količine energije nakupljene u atmosferi tijekom proteklih dana stvoriti uvjeti za vrlo intenzivne olujne procese.

Budući da će se grmljavinski pljuskovi sporo premještati, postoji povećana opasnost od urbanih i bujičnih poplava. Istodobno je vrlo velika vjerojatnost pojave tuče.

Nestabilnosti će najprije zahvatiti unutrašnjost zemlje, a tijekom večeri i noći proširit će se na sjeverni Jadran.

S prolaskom fronte u večernjim satima počet će pritjecati osjetno hladniji zrak. U sjevernim kopnenim krajevima zapuhat će prolazno jak, mjestimice i olujan sjeverni te sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu počet će puhati bura, koja će se tijekom četvrtka proširiti i na Dalmaciju.

Za vikend ponovno stabilnije

Četvrtak će i dalje biti promjenjiv, uz kišu i pljuskove koji u Dalmaciji lokalno mogu biti izraženiji.

U petak će se vrijeme na Jadranu postupno stabilizirati, dok u unutrašnjosti još postoji mogućnost poslijepodnevnih pljuskova. U subotu se u većini krajeva očekuje sunčano i stabilnije vrijeme.

Najviša dnevna temperatura nakon prodora hladnijeg zraka uglavnom će se kretati između 25 i 30 stupnjeva Celzija, u gorju i nešto niže. Uz obalu, na otocima te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre očekuje se između 27 i 32 stupnja.

DHMZ građanima preporučuje redovito praćenje vremenskih prognoza i upozorenja jer se razine upozorenja mogu mijenjati ovisno o razvoju vremenske situacije.