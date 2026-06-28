DHMZ upalio crveni alarm za Split: Stiže do 40 °C, a onda nagli preokret

Hrvatsku je zahvatio vrhunac toplinskog vala, a meteorolozi upozoravaju da će sljedeća dva dana biti najteža. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i 40 stupnjeva, dok će se zbog velike vlage osjećati još toplije.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je crvena upozorenja za velik dio zemlje. Među područjima s najvišim stupnjem upozorenja nalaze se Rijeka, Split i Dubrovnik, gdje će opasnost od vrućine potrajati do srijede. Upozorenja su izdana i za Zagreb, Osijek, Karlovac i Knin.

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Već u ranim jutarnjim satima izmjerene su neuobičajeno visoke temperature. U Dubrovniku je u 7 sati bilo 30,8 stupnjeva, na Lastovu 30,4, na splitskom aerodromu 30, dok je na Marjanu izmjereno 29,8 stupnjeva.

Tijekom dana u Dalmaciji će temperature rasti do 39 stupnjeva, a sutra bi u pojedinim dijelovima Hrvatske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. Uz visoke temperature očekuje se i izražena sparina, pa će osjet topline biti dva do tri stupnja viši od izmjerene temperature.

Meteorolog Bojan Lipovšćak za N1 upozorava da nakon vrhunca toplinskog vala slijedi nagla promjena vremena. Već u utorak poslijepodne i navečer očekuje se porast naoblake, grmljavinski pljuskovi, jaki udari vjetra, a lokalno je moguća i tuča. Na sjevernom Jadranu uz prolazak fronte mogla bi naglo zapuhati jaka, mjestimice i olujna bura.

Prema trenutačnim prognostičkim modelima, u četvrtak bi temperatura zraka u pojedinim dijelovima Hrvatske mogla biti niža i do 15 stupnjeva u odnosu na vrijednosti koje će biti zabilježene početkom tjedna.

Lipovšćak ističe da postoje dva moguća scenarija. Prvi predviđa snažan prodor hladne fronte s naglim padom temperature, olujnim vjetrom, grmljavinom, obilnim pljuskovima i mogućom tučom, pri čemu bi temperatura lokalno mogla pasti i za dvadesetak stupnjeva. Drugi scenarij predviđa postupno slabljenje toplinskog vala uz prolazak više slabijih fronti koje bi donijele osvježenje te povremene pljuskove i grmljavinu, ali bez izraženog nevremena.