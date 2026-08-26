DHMZ upalio crveni alarm za dio Dalmacije: Stiže ekstremna vrućina, jedan dan bit će posebno opasan

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) podigao je razinu upozorenja zbog toplinskog vala za Dubrovačku regiju na crvenu, najvišu razinu. Upozorenje vrijedi za subotu, 29. kolovoza 2026. godine, kada se očekuju temperaturni uvjeti koji mogu predstavljati vrlo veliku opasnost za zdravlje. Prema najnovijim prognozama, upravo bi subota na krajnjem jugu Hrvatske mogla donijeti posebno teške vremenske prilike zbog kombinacije dugotrajnije vrućine i iznimno visokih temperatura.

Temperatura bi mogla prijeći kritične pragove

Iz DHMZ-a upozoravaju kako se očekuju temperature koje će premašivati kritične pragove, zbog čega je za područje Dubrovnika proglašena najviša razina opasnosti od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Razlog za novi val vrućine je meteorološka situacija koja će se razvijati krajem tjedna. U petak i subotu preko Hrvatske će se premještati visinski termobarički greben, a istodobno će prolazno pritjecati izuzetno topao zrak s jugozapada.

DHMZ poziva građane na oprez

Dežurni prognostičari DHMZ-a upozorenja će po potrebi dodatno osvježavati, pa se građanima preporučuje redovito pratiti najnovije prognoze i upozorenja. Poseban oprez savjetuje se starijim osobama, kroničnim bolesnicima, djeci te svima koji dulje borave ili rade na otvorenom. S obzirom na proglašeni crveni stupanj upozorenja, subota bi na dubrovačkom području mogla biti jedan od najtežih dana ovog toplinskog vala.