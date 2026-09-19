DHMZ upalio alarm za dvije dalmatinske regije

Subota donosi nestabilno vrijeme u većem dijelu Hrvatske, a najizraženije vremenske neprilike očekuju se u Dalmaciji. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavljuje pljuskove s grmljavinom, lokalno obilnu kišu te prolazno jak vjetar.

U unutrašnjosti zemlje prvi dio dana proteći će uz pretežno oblačno vrijeme. Mjestimice će padati kiša, a mogući su i lokalni grmljavinski pljuskovi.

Više opreza bit će potrebno na jugu zemlje. U Dalmaciji se očekuju izraženiji pljuskovi, koji ponegdje mogu donijeti veću količinu oborine u kratkom vremenu. Uz grmljavinska nevremena moguć je i prolazno jak vjetar.

Zbog takve prognoze za splitsku i dubrovačku regiju na snazi je narančasto upozorenje. Lokalno se očekuju obilnije oborine, pri čemu se posebno upozorava na otoke i područja koja su nedavno bila zahvaćena požarima.

Uz intenzivnu kišu mogući su i olujni udari vjetra.