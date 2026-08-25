DHMZ upalio alarm za Dalmaciju: Prijete jaki pljuskovi i grmljavina

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za utorak, 25. kolovoza, niz upozorenja zbog nestabilnog vremena, a među područjima obuhvaćenima žutim Meteoalarmom su i dijelovi Dalmacije. Dok danas prijete lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, već od srijede vrijeme će se postupno stabilizirati, no slijedi novi rast temperatura.

Za splitsku i kninsku regiju danas je na snazi žuto upozorenje zbog mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom. Upozorenje vrijedi od 9 sati pa sve do kraja dana, a vjerojatnost grmljavine procjenjuje se na više od 50 posto. DHMZ upozorava na mogućnost jačih grmljavinskih nevremena i prekida aktivnosti na otvorenom.

Pljuskovi mogu biti izraženiji

Danas se očekuje naoblačenje sa zapada, uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženiji, posebno na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a poslijepodne i u ostalim krajevima. Najmanje oborine očekuje se na krajnjem jugu Hrvatske.

Uz nestabilnosti vjetar može prolazno biti jak. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, koji će ponegdje okretati na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura u većem dijelu zemlje bit će od 24 do 28 stupnjeva, dok će na istoku zemlje i u Dalmaciji biti toplije, između 29 i 33 °C.

Žuta upozorenja zbog grmljavinskih nevremena izdana su danas i za riječku, gospićku, karlovačku, zagrebačku i osječku regiju. Najveća vjerojatnost grmljavine, viša od 70 posto, istaknuta je za riječko područje.

Na krajnjem jugu potpuno druga priča

Dok dijelu Hrvatske prijete grmljavinski pljuskovi, dubrovačka regija nalazi se pod žutim upozorenjem zbog toplinskog vala. DHMZ za danas očekuje maksimalnu temperaturu iznad 32 stupnja te upozorava na moguće zdravstvene rizike, posebno za starije osobe i malu djecu.

Vrućina se na krajnjem jugu neće povući ni nakon današnjeg dana. Žuto upozorenje zbog toplinskog vala za dubrovačku regiju na snazi je i u srijedu, 26. kolovoza. Očekuje se maksimalna temperatura iznad 32, a minimalna iznad 26 stupnjeva.

Jednako upozorenje DHMZ je zasad objavio i za četvrtak, 27. kolovoza, ponovno zbog maksimalne temperature iznad 32 i minimalne iznad 26 stupnjeva.

Nakon nestabilnog utorka slijedi novo zatopljenje

Od srijede će biti djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, a podno Velebita još tijekom noći i bura.

U četvrtak će zapuhati južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu i jugoistočni. Temperature će postupno rasti pa će sredinom i u drugom dijelu tjedna ponovno biti vrlo toplo i vruće.

Prema aktualnoj sedmodnevnoj modelskoj prognozi DHMZ-a, izraženije zatopljenje moguće je prema petku, kada bi temperature u dijelu Hrvatske ponovno mogle dosegnuti oko 35 stupnjeva. Tijekom vikenda ponovno raste mogućnost oborine i nešto nižih temperatura, no s obzirom na prognostički rok, detalji će se još mijenjati.