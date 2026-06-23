DHMZ podigao razine upozorenja na toplinski val - crveno upozorenje za riječku, splitsku i dubrovačku regiju

Prognostičari DHMZ-a ažurirali su razine upozorenja na toplinski val koji može djelovati na zdravlje. Najvažnija promjena odnosi se na petak i subotu, kada će za riječku, splitsku i dubrovačku regiju biti na snazi crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.*

Do četvrtka je na Jadranu na snazi narančasto upozorenje, što znači veliku opasnost od toplinskog vala. Za kninsku regiju na snazi je žuto upozorenje, odnosno umjerena opasnost.

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Zbog dugotrajnog razdoblja visoke temperature zraka, za petak i subotu podignuta je razina upozorenja. Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi je crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će opasnost biti umjerena i velika, odnosno na snazi su žuto i narančasto upozorenje.

Podsjećamo, na Jadranu će i noći biti tople i vrlo tople, s najnižom temperaturom uglavnom između 23 i 28 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 38 °C. Tijekom vikenda će i na kopnu najviša dnevna temperatura ponegdje biti viša od 35 °C.

Prema prognostičkim materijalima, vrućina se nastavlja i u nedjelju te početkom tjedna, a zatim raste nepouzdanost prognoze pa se u ovom trenutku ne može s velikom sigurnošću reći hoće li vrućina popustiti.

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