DHMZ najavio veliku promjenu vremena: Dalmaciju će pogoditi snažno jugo, kiša i grmljavina

Nakon nekoliko dana s temperaturama primjerenima dobu godine, Hrvatsku očekuje izražena promjena vremena. Stižu obilna kiša, snažna južina i prolazno zatopljenje, a zatim nagli prodor hladnog zraka koji će u pojedinim dijelovima zemlje donijeti i snijeg.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), najburnije vremenske prilike očekuju se u četvrtak i petak, 12. i 13. studenoga. Posebno nestabilno bit će na Jadranu, gdje se očekuju olujni udari vjetra, a u Dalmaciji su u petak mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom.

Stiže snažna ciklona, ponegdje bi moglo pasti više od 300 litara kiše

Uzrok promjene vremena je duboka ciklona koja stiže s Atlantika. Njezinim približavanjem našim krajevima najprije će pritjecati topao i vlažan zrak s jugozapada, dok će u petak sa sjevera prodrijeti znatno hladnija zračna masa.

Kiša već zahvaća dijelove sjevernog Jadrana i Gorskog kotara, no najintenzivnije oborine tek slijede.

Najveće količine kiše očekuju se na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje pojedini prognostički modeli tijekom tri dana predviđaju više od 300 litara oborine po četvornome metru. Riječ je o količini koja na nekim područjima premašuje i prosječnu mjesečnu količinu kiše.

Takve oborine povećavaju opasnost od bujičnih i urbanih poplava, osobito u Istri, na riječkom području te u Gorskom kotaru i Lici. Moguć je i znatniji porast vodostaja rijeka.

Dalmaciju u petak očekuju izraženi pljuskovi i grmljavina

Iako će najviše kiše vjerojatno pasti na sjevernom Jadranu, ni Dalmacija neće biti pošteđena snažnog pogoršanja.

Prema DHMZ-u, upravo se tijekom petka na dalmatinskom području povećava vjerojatnost izraženih pljuskova s grmljavinom, lokalno praćenih obilnijom kišom.

Osim oborina, probleme bi mogao stvarati i vjetar.

Jugo će tijekom srijede nakratko oslabjeti, no u drugom dijelu četvrtka ponovno će naglo ojačati, ponegdje do olujne jačine. Prema večeri će okretati na južni i jugozapadni vjetar.

U petak će na sjevernom Jadranu zapuhati jaka i olujna bura, dok će se u većem dijelu Dalmacije zadržati jak jugozapadnjak.

Zbog snažnog vjetra i nepovoljnih vremenskih prilika moguć je otežan promet, osobito na izloženim cestovnim pravcima i u pomorskom prometu.

Nagli pad temperature donosi i snijeg

Nakon prolaznog zatopljenja slijedi osjetno zahlađenje.

U drugom dijelu petka hladan zrak naglo će zahvatiti Hrvatsku, a u Gorskoj Hrvatskoj kiša će prelaziti u snijeg. Snježne oborine očekuju se i tijekom subote, uz mogućnost stvaranja snježnog pokrivača.

Snijega i susnježice vjerojatno će biti i u višim predjelima središnje i istočne Hrvatske, uključujući Medvednicu i Papuk, dok se u nizinama zasad ne očekuju.

Promjena temperature i snježne oborine mogle bi dodatno otežati promet u gorskim krajevima.

Kada stiže smirivanje?

Tijekom vikenda očekuje se postupno smirivanje vremenskih prilika, no prema trenutačnim prognozama stabilizacija neće biti dugotrajna.

Iz DHMZ-a pozivaju građane da redovito prate vremenske prognoze i upozorenja na stranici meteo.hr.

Budući da se intenzitet očekivanih pojava i razine upozorenja mogu mijenjati, preporučuje se njihova provjera više puta dnevno te prilagodba putovanja i drugih aktivnosti vremenskim uvjetima.