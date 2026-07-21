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DHMZ izdao crveno upozorenje za Dalmaciju

Glavnina nevremena očekuje se između 20 sati i ponoć

Jučerašnji dan donio je nestabilnosti na dijelu sjevernog Jadrana gdje je ponovno bilo mjestimične pojave kiše, pljuskova i grmljavine, a otok Lošinj ponovno je pogodila šćiga - pojava naglog spuštanja i dizanja razine mora u rasponu od gotovo metar.

U Dalmaciji je bilo stabilno i iznimno vruće. Prema službenim podacima DHMZ-a, najviših 37,1°C izmjereno je u Lastovu. Slijede Ploče 36,5°C, Split Resnik 36,1°C, Makarska 36,0°C, Split Marjan 35,6°C, Šibenik 35,5°C itd.

Od danas će se vremenske prilike postupno destabilizirati i u Dalmaciji. Postoji mogućnost izraženog nevremena krajem dana i navečer na što je upozorio DHMZ izdavši crveno upozorenje za Dalmaciju. Glavnina nevremena očekuje se večeras između 20 sati i ponoći. 

Mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom,lokalno i tučom uz prolazno vrlo jak i olujan vjetar. Najjači udari vjetra > 65 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 80 % - objavljeno je na stranici DHMZ-a. 

Evo što savjetuju građanima: 

PODUZMITE MJERE samozaštite i djelujte prema savjetima danim od strane nadležnih tijela. Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti.

 

Ranije jutros je grmljavinsko nevrijeme zahvatilo sinjsko područje, dok je u posljednjih sat vremena zabilježena i  na zadarskom području. Tako je primjerice Poličnik dobio tuču sa zrnima do veličine oraha. 

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Ovu prognozu bi morali pročitati svi, osobito nautičari. Večeras će preko mora proći iznimno snažno nevrijeme

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