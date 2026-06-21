DHMZ i Civilna zaštita izdali upozorenja

Živa na termometru i danas u većini zemlje dosiže 35 stupnjeva. Pred nama je dugotrajno razdoblje izrazito visokih temperatura, što predstavlja povećan rizik za zdravlje. HZJZ objavio je preporuke - poseban oprez preporučuje se starijim osobama, maloj djeci, trudnicama i kroničnim bolesnicima.

Posebno upozorenje za ponedjeljak

Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za riječku, splitsku i dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti i idućih dana. Posebno upozorenje za ponedjeljak, narančasto, DHMZ je proglasio za riječku regiju, a žuto za osječku, splitsku i dubrovačku, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ne krećite na put bez vode, upozorava se u priopćenju Ravnateljstva civilne zaštite. Važno je konstantno unositi tekućinu, a ne tek kad se pojavi osjećaj žeđi. Dehidracija predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, a pojačano znojenje dovodi do gubitka vode koju je potrebno nadomjestiti.

Pridržavajte se savjeta liječnika

Visoke temperature mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti.

Između ostaloga, savjetuje se rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije, piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera, izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima.

Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca.

Važno je rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladniji noćni zrak, a danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu.

Trebalo bi isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu, izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima.

Djecu i životinje ne smije se ostavljati u parkiranom vozilu. Važno je i redovito koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Tijekom velikih vrućina najvažnije je izbjegavati putovanja u najtoplijem dijelu dana te redovito unositi tekućinu kako bi se spriječila dehidracija, piše HRT.