Devićevcima dvostruka dupla kruna na jubilarnom festivalu klapa u Perastu

Na jubilarnom 25. festivalu klapa u Perastu u Crnoj Gori, na kojem nastupaju klape iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, članovi KUDŽ-a "Filip Dević" ostvarili su izniman uspjeh već prve festivalske večeri.

U natjecanju ženskih i mješovitih klapa, održanom u sklopu festivala koji traje od 19. do 21. lipnja, Devićevci su bili apsolutni pobjednici u obje kategorije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ženska klapa "Filip Dević" osvojila publiku i stručni žiri

Ženska klapa "Filip Dević" osvojila je prvo mjesto prema glasovima publike, ali i prvo mjesto prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda.

Time je potvrdila kvalitetu izvedbe i osvojila dvostruko priznanje u konkurenciji ženskih klapa.

"Filip Dević - Ferata" najbolja među mješovitim klapama

Jednak uspjeh ostvarila je i klapa "Filip Dević - Ferata" u konkurenciji mješovitih klapa.

I oni su osvojili prvo mjesto prema glasovima publike te prvo mjesto prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda, čime su Devićevcima donijeli još jednu dvostruku pobjedu.

Prva večer festivala u Perastu protekla je u znaku KUDŽ-a "Filip Dević". U Boki kotorskoj slavilo se klapsko pjevanje, a za članove ovog društva večer će ostati upamćena kao jedna od posebno uspješnih.