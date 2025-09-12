Devićevci zaplesali na Obonjanu: "Turisti oduševljeni našim folklorom"

Članovi KUDŽ-a Filip Dević proveli su nezaboravan dan na otoku Obonjanu u Šibenskom arhipelagu, gdje su održali folklornu radionicu i večernji nastup za tristotinjak turista.

Iako su u punom jeku pripreme za veliki nastup na Vinkovačkim jesenima (19. – 21. rujna), te za veliku američku turneju koja ih čeka od 24. rujna do 7. listopada, dvadesetak plesača i glazbenika odlučilo je nakratko prekinuti probe i pokazati dio bogatog hrvatskog folklornog nasljeđa međunarodnoj publici.

Turisti su, u jedinstvenom ambijentu otoka Obonjana, imali priliku učiti plesne korake i pjesme koje Devićevci već 75 godina čuvaju od zaborava i promoviraju diljem svijeta. Nakon radionice, uslijedio je nastup koji je izazvao oduševljenje publike, a stigao je i poziv da se slične radionice održe i u njihovim matičnim zemljama.

Devićevci su dan iskoristili i za opuštanje – bilo je vremena za kupanje i druženje – no već za nekoliko dana ponovno ih čeka ozbiljan ritam proba i putovanja. Nakon Vinkovačkih jeseni, kreću preko Atlantika, gdje će američkoj publici prenijeti dašak dalmatinske tradicije i glazbe.