Devićevci slave 75 godina djelovanja i putuju na veliku turneju u SAD

godini kada obilježavaju 75 godina postojanja, čuvanja hrvatske kulture i tradicije te njihova promicanja u Domovini i svijetu, članovi Folklornog ansambla Dević ponovno kreću na putovanje – ovaj put preko Atlantika.

Na turneju u Sjedinjene Američke Države odlazi 40 članova plesnog folklornog ansambla, orkestra, mješovite klape i klape Ferata. Tijekom dva tjedna nastupat će u Chicagu, Milwaukeeu, Clevelandu i Pittsburghu, gdje će brojni Hrvati, ali i američka publika, moći uživati u bogatstvu hrvatskog folklora.

Program uključuje "Stare splitske plesove", dubrovačku poskočicu Linđo, završno kolo iz opere Ero s onoga svijeta, tradicionalne a cappella napjeve, kao i dalmatinske i zabavne pjesme u klapskoj izvedbi. Posebno za iseljene Hrvate, ovi nastupi bit će prilika da se na trenutak vrate u Domovinu, dok će američka publika upoznati ljepotu i raznolikost hrvatske glazbene i plesne baštine.

Iz ansambla poručuju kako se zahvaljuju Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Hrvatskoj turističkoj zajednici, Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije, Turističkoj zajednici Grada Splita te svima koji su pomogli u realizaciji ovog zahtjevnog projekta.

– 75 godina plesa, pjesme, glazbe, druženja i ljubavi nastavlja se i dalje – poručili su Devićevci uoči puta.