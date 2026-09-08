Devićevci i prijatelji priredili nezaboravnu večer: Pjesmom za Gudelja i omiške vatrogasce

U prekrasnom ambijentu dobro popunjenog amfiteatra na plaži Žnjan, sinoć je održan dobrotvorni koncert KUDŽ "Filip Dević" i prijatelji za Omiš.

Bila je to emotivna večer posvećena stradalim u nedavno katastrofalnom požaru na području Grada Omiša te povodom iznenadne smrti Ivana Gudelja, legendarnog igrača Hajduka i jednog od osnivača udruge "Humane zvijezde Splita", velikog humaniste i čovjeka neizmjerne snage i dobrote koji nas je napustio onako kako je i živio-tiho, dostojanstveno i s velikim sportskim srcem koje je kucalo za sve nas.

Od njega i nažalost izgubljena dva ljudska života u požaru na emotivan način oprostili su se don Vjenceslav Kujundžić uz molitvu svih nazočnih, Dražen Nikolić jedan od organizatora Kulturnih ljeta na Mertojaku, uspješne manifestacije koja se etablirala kao kazalište na otvorenom među neboderima budući je ovaj dobrotvorni koncert održan u okviru 4. Kulturnog ljeta na Mertojaku, te posebice umirovljeni časnik Hrvatske vojske i književnik, Ante Nadomir Tadić Šutra pjesmom o Ivanu Gudelju, izdvajamo:

Gospodin ga dariva i tuka.

Gospodin ga uzdiza i baca.

Snagom duva i srcen hajduka-

borija se usrid kovitlaca.

Dobi je boj prot boli i smrti,

sanjajući trku za balunom.

Vilu koja u kolu se vrti.....

Na koncertu povodom 75. godišnjice osnivanja nastupile su sve sastavnice Devičevaca od muzičkog, dječjeg i folklornog ansambla, mješovitog zbora, ženske i muške klape, klape "Ferata" koja nesumnjivo donosi novu dimenziju Društvu u klapskom izričaju do planetarno poznate mješovite klape. Posebni pečat ove večeri dali su i njihovi prijatelji, eminentni splitski glazbenici Nenad Vetma, Zvone Tolić, Zrinka i Mirela te grupa "Providenca". Izuzetno bogati program u trajanju od preko dva sata pružio je svim nazočnim užitak čarobne glazbene noći, sa konstatacijom da bi ovakvih događanja za naš domaći svit trebalo biti što više. Kroz program vodila nas je na svoj uvijek šarmantni način, Mariola Milardović Perić.

Uz zahvalu vatrogascima širom Dalmacije u njihovoj požrtvovnoj i nadasve plemenitoj borbi sa vatrenom stihijom u cilju zaštite imovine i ljudskih života, iskazana je solidarnost prikupljeno je 1.860 € koji će organizator, udruga "Humane zvijezde Splita" uplatiti na račun Vatrogasne zajednice Grada Omiša, za nabavu potrebne im vatrogasne opreme.