Deveti Međunarodni festival arheološkog filma u Splitu: Uz 25 filmova publiku očekuju predavanje „Arheologija leda” i projekcija filma o tajnama Biokova

Međunarodni festival arheološkog filma, koji organizira Hrvatski muzej arheoloških spomenika, od svojeg prvog izdanja 2010. godine posvećen je predstavljanju dokumentarnih filmova koji istražuju arheologiju, povijest, antropologiju i kulturnu baštinu. Festival okuplja filmske autore, znanstvenike i ljubitelje povijesti, a kroz filmski medij nastoji približiti arheološka istraživanja, vrijedna otkrića i važnost očuvanja kulturne baštine široj javnosti.

Tijekom tri festivalska dana publika će imati priliku pogledati 25 dokumentarnih ostvarenja koja donose različite poglede na prošlost, povijesno nasljeđe i arheološka istraživanja. Uz natjecateljski dio programa, posebno mjesto zauzima popratni program posvećen Biokovu, njegovoj bogatoj arheološkoj baštini i sve ugroženijim prirodnim ledenicama.

Što nam otkrivaju tisućljetni led i biokovski tumuli?

U sklopu popratnog programa dr. sc. Silvia Bekavac održat će predavanje „Arheologija leda”, koje će publici približiti manje poznatu, ali iznimno zanimljivu povijest ljudskog života na Biokovu.

Što nam može ispričati komad leda star više od tisuću godina? Što tumuli na gotovo 1500 metara nadmorske visine otkrivaju o ljudima koji su tisućljećima živjeli, kretali se i pokapali svoje mrtve na ovoj planini? Upravo su to neka od pitanja koja će se otvoriti tijekom predavanja.

Biokovo čuva tragove ljudske prisutnosti duge nekoliko tisuća godina, od prapovijesnih tumula i srednjovjekovnih ukopa do pastirskih stanova i tradicije korištenja prirodnog leda. Posebno su zanimljive biokovske ledenice, koje nisu samo svjedoci nekadašnjih klimatskih uvjeta, već i važan dio povijesti svakodnevnog života stanovništva podbiokovskog područja.

U vrijeme velikih suša led se vadio iz dubine planine, koristio za očuvanje hrane i potrebe stočarstva te prenosio u podbiokovska naselja, gdje je predstavljao vrijedan proizvod. Danas taj isti led znanstvenicima omogućuje proučavanje prošlosti, no zbog klimatskih promjena sve je izraženija opasnost od njegova nepovratnog nestanka.

Filmska priča o više od 4000 godina života na Biokovu

Na predavanje će se tematski nadovezati projekcija dokumentarnog filma „Tajne biokovskih tumula i ledenica” autora Rade Popadića. Riječ je o 22-minutnom hrvatskom dokumentarcu koji gledatelje vodi na surove visine Biokova, gdje kamen i led čuvaju priču dugu više od četiri tisućljeća.

Film prati znanstvenike koji kroz istraživanja prapovijesnih tumula cetinske kulture, srednjovjekovnih ukopa, pastirskih stanova i planinskih ledenica rekonstruiraju život ljudi na Biokovu. Posebna pozornost posvećena je načinima na koje su se stanovnici tijekom stoljeća prilagođavali zahtjevnim uvjetima krškog planinskog krajolika.

Osim arheološke i povijesne dimenzije, dokumentarac otvara i aktualno pitanje klimatskih promjena. Nestanak takozvanog vječnog jamskog leda ne predstavlja samo gubitak vrijednog prirodnog fenomena, već i dijela kulturne baštine koji svjedoči o dugotrajnom odnosu čovjeka i planine.

Predavanje i filmska projekcija tako će publici ponuditi dva povezana pogleda na Biokovo, spajajući znanstvena istraživanja i dokumentarni film u priču o prošlosti čiji tragovi ubrzano nestaju.

Deveto izdanje Međunarodnog festivala arheološkog filma održat će se od 26. do 28. listopada 2026. godine u Kinoteci Zlatna vrata u Splitu, a ulaz na festivalski program je slobodan. Festival i ove godine donosi priliku za upoznavanje vrijedne svjetske i domaće arheološke baštine kroz filmsku umjetnost, stručna izlaganja i susrete sa zanimljivim pričama iz prošlosti.