Deveti Mediteranski festival knjige završen s rekordima, deseti će biti još bolji

Završilo je još jedno izdanje Mediteranskog festivala knjige u Splitu, kulturne manifestacije koju već devet godina organizira Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore i prve analize vrlo su jasne. Događanje u Sportskom centru Gripe opet je oborilo rekorde posjećenosti, uz iznimno dobru prodaju knjiga i desetke odlično posjećenih promocija, razgovora, panela, radionica... za posjetitelje svih dobi.

Brojčani pokazatelji MFK-a su odlični, i poslovni i kulturni. Kroz Veliku dvoranu na Gripama po službenim podacima prošlo je rekordnih 28 tisuća ljudi, oko dvije tisuće više nego prošle godine. Još su impresivniji podaci dobijeni anketom među izlagačima i nakladnicima: zabilježili su promet koji je čak trideset posto veći od lanjskog.

Posljednjih dana opširno se u medijima izvještavalo o svemu što se događalo na Gripama. Najveću pažnju i posjećenost izazvalo je gostovanje norveške književne superzvijezde Joa Nesbøa, koji je na MFK-u spektakularno predstavio svoj novi roman "Završni kadar", 14. iz serije o detektivu Harryju Holeu.

Skoro tisuću ljudi natiskalo se u dvoranu, mnogi su morali mjesto potražiti i na tribinama umjesto pred pozornicom, a stotine su donijele primjerak neke od njegovih knjiga, ili kupili najnoviji roman, kako bi dobili potpis ovog uspješnog autora.

Nesbøovo gostovanje u Splitu bilo je prilika i za jedan novi program, koji bi trebao u budućnosti postati konstanta festivala. MFK je prvi put izašao iz svog "doma" na Gripama, priredivši u Hrvatskom domu panel nazvan "Transmedijalnost: knjiga – scenarij – film", na kojem se raspravljalo o adaptiranju književnih djela za film i televiziju. Nesbø itekako ima što reći o tome, jer se na Netflixu prikazuje vrlo gledana serija "Detektiv Hole" za koju je pisao scenarij i sudjelovao u produkciji. No, i drugi govornici itekako su verzirani: pod voditeljskom palicom Paule Jurišić, o svojim su iskustvima govorili hrvatska filmska producentica Katarina Prpić iz producentske kuće Antitalent iz čije "radionice" je među ostalim izašao "Čovjek koji nije mogao šutjeti", te bosanskohercegovački redatelj i scenarist, osvajač Oscara za "Ničiju zemlju" Danis Tanović. Oni koji nisu bili, taj će panel uskoro moći gledati na Hrvatskoj televiziji.

Ovo bi mogao biti i jedan od putokaza za budućnost, jer 2027. Split će ugostiti deseto izdanje festivala kojega organizira Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore, uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita. I to tako da se čini kao da je MFK dio splitske kulturne ponude puno više od devet godina.

"Neizmjerno se veselimo desetom Mediteranskom festivalu knjige. S obzirom na dolazak Jo Nesbøa i pažnju koju je izazvao, pred nama su ozbiljni izazovi. MFK ima i kulturnu, i prodajnu i društveno-odgovornu dimenziju, i možemo reći da su sve realizirane. Letvicu smo podignuli visoko, i nastojat ćemo je dizati i dalje. Kad nešto postane institucija, a MFK je postao baš to, ljudi počinju vjerovati u nju, i zato dolaze u tako velikom broju i na programe kao slušatelji, ali i kao konzumenti pisane riječi na sajamskom dijelu MFK-a", kaže Slavko Kozina, predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara HGK.

Naravno, ne čini jedna lasta festival makar se zvala Jo Nesbø. Na parteru Gripa našlo se više od pedeset izlagača koji su na svojim štandovima nudili izdanja skoro stotinu nakladnika što je uz besplatan ulaz privuklo rijeke ljudi, najviše iz Splita i okolice. Ta je dimenzija vrlo važna, jer kako je na otvaranju rekao potpredsjednik HGK Dragan Kovačević, knjiga jest kulturno dobro "ali iza svake knjige postoji i cijeli gospodarski lanac – od autora i prevoditelja, preko urednika, dizajnera i tiskara, do nakladnika, distributera i knjižara, jer je izdavanje knjige i kulturni i poslovni pothvat".

Na pozornici, pak, izmijenio se veliki dio domaće književne "prve lige" po izboru Krune Lokotara i Patricije Horvat, s djelima svih vrsta. MFK se prisjetio i Veljka Barbierija, ugostio nogometnu legendu Roberta Prosinečkog, dobili zbirku sjajnih tekstova Miljenka Smoje i pravu enciklopediju o Oliveru Dragojeviću, čuli dirljive priče žena liječenih od raka dojke, a svjedočili smo i gostovanju još jednog međunarodnog literarnog "teškaša", talijanskog pisca Danielea Mencarellija. Impresivan je niz domaćih autora koji su ponudili svoje nove knjige ili bili sudionici: Siniša Vuković, Marinko Koščec, Monika Herceg, Dada Batinić, Boris Dežulović, Tanja Stupar Trifunović, Nebojša Lujanović, Želimir Periš, Katja Grcić, Igor Čoko, Đurđica Čilić, Zoran Vakula, Jasen Boko...

Deveti MFK dao je novi zamah i jednoj lijepoj splitskoj izdavačkoj priči, Splitski kantun je konstantnim rastom koji sad traje već nekoliko godina došao do impresivne brojke od čak 28 malih nakladnika i autora koji sami izdaju svoje knjige. Ne treba zaboraviti ni prateća zbivanja, od vrlo rado gledane izložbe fotografija iz fundusa Etnografskog muzeja Split, preko učenja slaganja Rubikove kocke, dječjeg književnog panela, sve do prvog (ali sigurno ne i posljednjeg) čitalačkog speed datea.

Nije ni dječji program pod palicom urednice Kate Bošković bio slabiji. Na više od šezdeset radionica djeca i mladi učili su kako postati pisci, ilustratori, kipari, urednici, kritičari, fotografi, snimatelji, dizajneri i glumci, naučiti se nositi s raznim strahovima, upoznati povijest Splita, učiti o upravljanju novcem i sudjelovati u brojnim drugim aktivnostima. Vrlo zanimljiv bio je i promotivni program u tom segmentu, s autori(ca)ma poput Lade Tomšić, Iris Marinović, Lucije Ečim, Maje Šimleše, Antonije Ćosić, Vjekoslave Huljić, Marijane Radmilović, Lorne Stemberger Marić...

Organizatorima sada ostaje godinu dana da za jubilej pokušaju ovu letvicu podignuti još više.