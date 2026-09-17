DEVETI MEDITERANSKI FESTIVAL KNJIGE Jedan od najjačih programa ikad, stižu književne zvijezde, a djeca, mladi i odrasli uživat će na radionicama

Sve je bliži deveti Mediteranski festival knjige koji će se i ove godine održati u Velikoj dvorani splitskog sportskog centra Gripe, od 23. do 27. rujna. Ono što se već zna, ovogodišnji MFK bit će jedan od najimpresivnijih otkako se ova važna i velika kulturna manifestacija održava u Splitu.

Istaknuli su to na uvodnoj konferenciji za novinare organizatori MFK iz Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore, predsjednik Zajednice Slavko Kozina, član Vijeća ZNK Mišo Nejašmić, te urednica dječjeg programa i članica ZNK Kate Bošković. Njima su se kao predstavnice Grada Splita, jednog od porovitelja MFK uz Ministarstvo kulture i medije i Splitsko-dalmatinske županije, na konferenciji pridružile i dale potporu pročelnica Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam Silvana Burilović Crnov, te voditeljica Odsjeka za kulturu Marina Kuzmanić Petreš.

Burilović Crnov istaknula je da je MFK postao važan dio kulturnog života grada Splita, i donose posebno važno mjesto u Splitu kao gradu kulture.

"MFK spaja tradicije Splita kao grada Marka Marulića, a posebno nas veseli brojnost programa za djecu", rekla je.

Grad sudjeluje u sufinanciranju najma Velike dvorane SC Gripe, uz 20 tisuća eura financijske potpore.

"Važno nam je bilo nastaviti suradnju s MFK", kazala je Marina Kuzmanić Petreš. Inače, MFK surađuje i s drugim institucijama u Splitu, od Čistoće preko muzeja do poslovnih subjekata.

Kako je rekao predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara HGK Slavko Kozina, deveti MFK je i po broju izlagača jedan od najvećih dosad, na parteru dvorane skupit će ih se više od pedeset, ali s puno većim brojem nakladnika, s najboljim što nudi nova hrvatska produkcija, a na sajmu će biti ponuđeno sa značajnim popustima. Najavljujući festival, Kozina je istaknuo da je MFK postao institucija s identitetom, u koju su uključeni i lokalna zajednica i konzumenti sadržaja kojega festival nudi.

"Ideja Zajednice je bila disperzirati sadržaje, zato imamo Panonski i Mediteranski festival knjige koji i dalje mogu rasti. Prošle godine imali smo 26 tisuća posjetitelja, i očekujemo rast i ove i sljedećih godina", rekao je, zahvaljujući na potpori Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Ministartstvu kulture i medija.

Dio ponude na sajmu knjiga bit će opet okupljen pod zbirnim imenom Splitski kantun, kojega su 2023. osnovale sestre Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar. Već prošle godine ta se inicijativa - okupljanje malih, neovisnih splitskih nakladnika i autora koji sami tiskaju svoje knjige - pretvorila u jednu od ljepših priča MFK, a ove godine ta svojevrsna književno-nakladnička "zadruga" okupit će rekordni broj splitskih "proizvođača" knjiga, njih čak 28, više nego ikad. S obzirom da su počeli sa četiri nakladnika, ovo je dovoljan dokaz živosti književne produkcije pod Marjanom.

"U Dalmaciji imamo različite autore, s različitim pričama, koji svi doprinose identitetu društva i regije", rekao je.

Važan segment MFK je i obrazovna dimenzija, s posjetama škola iz cijele Splitsko-dalmatinske županije, čime - kaže Kozina - Festival čini Split i cijelu Dalmaciju boljima.

Kako je poznato, najzvučnije ime koje će se predstaviti u Velikoj dvorani SC Gripe svakako je norveška književna superzvijezda, iznimno popularni pisac krimića Jo Nesbø. On će u Splitu 26. rujna najaviti hrvatsko izdanje svog najnovijeg romana "Završni kadar", četrnaestog u seriji o detektivu Harryju Holeu, koji će se u domaćim knjižarama pojaviti najesen. Protekla dva Nesbøova dolaska u Split izazvala su ogromnu pažnju, dovoljno se sjetiti gostovanja na MFK 2018., pa se očekuje da će i ovoga puta prostor pred pozornicom na Gripama biti prepun. Kako je na MFK i običaj, Nesbø će i potpisivati svoje knjige. Kozina je najavio još jedan program sa slavnim piscem, panel o transmedijalnosti u Hrvatskom domu na kojem će uz Nesbøa, autora serije o Holeu na Netflixu, sudjelovati i drugi ugledni domaći producenti koji rade na adaptacijama krimi-romana poput "Crvene vode" Jurice Pavičića, te oskarovac Danis Tanović. Ulaz na panel bit će moguć uz pozivnice.

Program devetog MFK čiji su urednici Kruno Lokotar i Patricija Horvat, pak, jedan je od najbogatijih dosad, i u cjelosti je dostupan na mrežnim stranicama Mediteranskog festivala knjige. Predstavljajući ga Mišo Nejašmić istaknuo je da vizualni identitet MFK ove godine potpisuje fotografkinja SIlvana Škunca.

Kako je uvijek dosad bio slučaj, program promocija na pozornici na Gripama podijeljen je na jutarnji namijenjen djeci i mladima, čija je urednica Kate Bošković, te popodnevni, uvjetno rečeno za odrasle čitatelje. Tako će u tom popodnevnom dijelu prvoga dana, nakon svečanog otvaranja Siniša Vuković i Hrvoje Zirojević odati počast nedavno preminulom književniku i autoru knjiga o gastronomiji Veljku Barbieriju. Slijedi predstavljanje Marie Alpermann, prevoditeljice na njemački i gošće programa Diskursija, a veliku seriju književnih promocija otvorit će Marinko Koščec s romanom "Preko mosta". Dan zaključuje Monika Herceg romanom koji je ove godine izazvao brojne reakcije, "Tamo gdje počinje šuma".

Drugi dan "odraslog" programa započinje novom knjigom makarske novinarke i spisateljice Dade Batinić "Makar – pedalj cilog svita", a nastavlja se promocijom zbirke tekstova Miljenka Smoje o Pisku "Libret o našem malom portu". Iz Italije nam stiže još jedno ugledno međunarodno ime, Daniele Mencarelli, autor romana ”Sve traži spas”, po kojem je snimljena i hvaljena talijanska serija dostupna na Netflixu. Njega će, pak, u posljednjem programu dana - uz sigurno veliku posjećenost - zamijeniti Boris Dežulović sa svojim novim romanom "Tko je taj čovjek?".

U petak MFK kreće promocijom romana Tanje Stupar Trifunović "Duž oštrog noža ptica leti", a onda se nižu "Dnevnik prakse" splitskog književnika Nebojše Lujanovića, pa fantazija Želimira Periša s neobičnim naslovom "Gvb – spoznaja ljepote u potpunoj slučajnosti". Slijedi još jedan program koji će u Splitu privući mnoge - monografija Zorana Curića "Oliver – sve nježne riječi svijeta" posvećena Oliveru Dragojeviću. Dan će zaključiti splitska spisateljica Katja Grcić sa svojim romanom "Ljubavi, pripremi se".

Subotnji niz otvorit će Igor Čoko autobiografskim romanom "Mojom stranom ulice", a onda će na pozornicu Đurđica Čilić koja će vjerojatno oboriti sve rekorde književnih festivala, jer na MFK stiže sa čak četiri knjige: zbirkom priča "Vidimo se na papiru", zapisima "Umjesto dnevnika", potom zbirkom eseja o poljskoj književnosti i prevođenju "Radost tumačenja" i antologijom poljske poezije "Drugog kraja svijeta neće biti". Naoko neobičnu kombinaciju stripa i meteorologije "Pretežno vedro" predstavit će Zoran Vakula, čiji je suautor crtač Krešimir Biuk. I na koncu, pripremite se za gužvu, jer u 19 sati stiže spomenuti Jo Nesbø.

Tradicionalno, posljednjeg dana održava se program Nedjeljom u 3, ove godine posvećen zborniku priča "Od čega bute vi umrli?", svjedočenja žena oboljelih od raka, kojega će predstaviti voditeljica udruge Nismo same Ivana Kalogjera Brkić i jedna od autorica Renata Bačanek. Do kraja dana i cijelog MFK, bit će predstavljeno i novo izdanje knjige "Tragovima Odiseja" Jasena Boke, Ale Marić i Siniša Vuković razgovarat će o današnjem trenutku književnih časopisa, da bi sve završilo promocijom dvoknjižja "Mitologike?" spisateljice, antologičarke i prevoditeljice Vesne Krmpotić.

Dječji program također je iznimno bogat. Kako ističe urednica Kate Bošković, program je zapravo prerastao dječju dimenziju, pa je zapravo riječ o programu za djecu i mlade.

Novitet na MFK je svojevrsni "speed date", sa željom da knjige povezuju mlade kao u čitalačkom klubu, i pronađu nekoga s kim će razmjenjivati knjige i stavove, posjećivati promocije i književne manifestacije.

"Trudili smo se okupiti autore iz cijele Hrvatske, a surađujemo s brojnim institucijama poput Gradske knjižnice Marka Marulića", kaže Bošković.

Posjetitelje čeka više od 60 literarnih, likovnih, filmskih i kazališnih radionica, gostovanje autora i ilustratora i brojne aktivnosti, slaganje Lego kockica i Rubikove kocke... Djeca i mladi će, ističe Kate Bošković, na ovogodišnjem Mediteranskom festivalu knjige i sami postati pisci, ilustratori, urednici, kritičari, fotografi, snimatelji, dizajneri i glumci, naučit će se nositi s raznim strahovima te će, zahvaljujući sudjelovanju brojnih kulturnih institucija Grada Splita, upoznati i povijest svog grada.

Pored radionica, kaže Kate Bošković, i ove godine očekuje se dolazak velikog broja školaraca iz svih dijelova Splitsko-dalmatinske županije, čiji prijevoz opet organizira županija. A posebna poslastica bit će, pak, promocije, razgovori, predavanja i drugi segmenti dječjeg programa na glavnoj pozornici. Nakon Čitaonice za najmlađe sve počinje promocijom slikovnice "Mačka Lada i Lado", u izdanju proslavljenog folklornog ansambla Lado čiji će članovi djeci pružiti priliku da se okušaju u plesanju tradicionalnih hrvatskih plesova. Drugoga dana, u četvrtak, održat će se panel s djecom kojega pod nazivom Velike riči malih ljudi moderira Kate Bošković, da bi uslijedile promocije slikovnica "Straško Strah" Lade Tomšić, odnosno "Od malih ruku do velikih djela" Iris Marinović i Lucije Ečim.

U petak stižu još dvije slikovnice, "Suli u avanturi 6" Maje Šimleše i "Krakograd" Antonije Ćosić, ali toga dana djeca će se baviti i temama koje muče odrasle: matematičar i popularizator znanosti Toni Milun održat će predavanje "Obogati se znanjem" na kojem će najmlađe poučiti pravilnom vođenju financija i brizi o novcu.

U subotu posjetitelje u jutarnjem programu čeka promocija trilera smještenog u Splitu "Tajna nestale djece", novog naslova autorice nebrojenih hitova, ali i niza knjiga za djecu i mlade Vjekoslave Huljić. Očekuje nas i "55 riječi" Lorne Stemberger Marić, knjiga o iskustvima roditelja autističnog djeteta, ali i o svemu što društvo treba napraviti za osobe u spektru i njihove obitelji. Posljednjeg dana, u nedjelju, upoznat ćemo se sa zbirkom poezije za djecu "Antidrame - strogo zabranjeno za tate i mame" Marijane Radmilović.

Kolika je važnost Mediteranskog festivala knjige za kulturni život Splita, govore pak riječi predstavnica Grada na konferenciji.