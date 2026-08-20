Devet ljudi osumnjičeno za masovnu tučnjavu u Hrvatskoj, sedmero ozlijeđenih

Devet hrvatskih državljana osumnjičeno je za sudjelovanje u tučnjavi koja se na Veliku Gospu dogodila ispred vatrogasnog doma u Karlovcu. Troje ljudi u sukobu je teško ozlijeđeno, objavilo je Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu.

DORH je nakon kaznene prijave policije ispitao devetero osumnjičenih, u dobi od 60, 58, 58, 39, 38, 21, 19, 18 i 18 godina.

Sukobile se dvije skupine

Prema sumnjama tužiteljstva, 15. kolovoza ispred vatrogasnog doma trojica osumnjičenih, u dobi od 58, 58 i 18 godina, fizički su se sukobila sa šestero drugih osumnjičenih, u dobi od 60, 19, 18, 39, 38 i 21 godine.

U tučnjavi su tri osumnjičenika zadobila teške ozljede. Svih devetero osumnjičeno je za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi.

HRT je ranije neslužbeno objavio da se tučnjava dogodila u prigradskom naselju Tuškani, i to na križanju u blizini vatrogasnog doma. Prema njihovim informacijama, sukobile su se dvije zavađene romske obitelji koje predvode braća. Jedna je obitelj navodno lokalna, a druga s područja Draganića.

Svima izrečene mjere opreza

Nakon ispitivanja Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu svim je osumnjičenicima izreklo mjere opreza zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

Moraju se redovito javljati nadležnoj policijskoj postaji, a određene su im i zabrane približavanja te uspostavljanja i održavanja veze s određenim osobama.