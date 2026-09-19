DEVET DANA BORBE JE GOTOVO Brački vatrogasci napokon se vratili kući, poslali su emotivnu poruku

Nakon devet iscrpljujućih dana provedenih na požarištu, vatrogasci DVD-a Selca vratili su se kući. Vozila i ekipe ponovno su u svom domu, a nakon jedne od težih vatrenih stihija koje su pogodile Brač, vatrogasci ovoga puta nisu željeli govoriti o plamenu i borbi s požarom. Umjesto toga, imali su samo jednu poruku – hvala.

Tijekom devet dana na požarištu izmjenjivalo se ukupno 19 članova DVD-a Selca. U najzahtjevnijim trenucima Društvo je istodobno na terenu imalo četiri vozila i deset vatrogasaca.

Iza tih brojki kriju se dani i noći provedeni daleko od kuće. Dobrovoljni vatrogasci ostavljali su svoje poslove, obitelji i svakodnevne obveze kako bi otišli tamo gdje su u tom trenutku bili najpotrebniji.

U emotivnoj objavi posebno su zahvalili svojim obiteljima – ženama, djevojkama i majkama koje su ih čekale kod kuće, brinule i prolazile kroz neizvjesne dane zajedno s njima, iako nisu bile na samom požarištu.

Zahvalu su uputili i članicama koje su se uključile u logistiku. Bez puno pitanja sjele su u svoja vozila i otišle u Milnu kako bi pomogle kolegicama koje su brinule da vatrogascima na terenu ništa ne nedostaje.

"I to je vatrogastvo, a nije samo ono što se vidi na požarištu", poručili su iz DVD-a Selca.

Tijekom višednevne borbe nisu bili sami. Brojni građani javljali su im se, raspitivali se kako su, nudili pomoć te donosili hranu, piće i ostale potrepštine. Sve što je pristizalo u njihov vatrogasni dom prosljeđivali su kolegama iz DVD-a Milna.

Posebnu zahvalu sačuvali su za vatrogasce koji su na Brač stigli iz drugih dijelova Hrvatske kako bi zajedno s domaćim snagama branili otok.

"Bili ste uz nas kada je bilo najteže i na tome vam neizmjerno hvala", poručili su kolegama.

Nakon devet dana napokon je stigao trenutak povratka.

"A sada, polako kući, svojim obiteljima", napisali su vatrogasci Selca.

Objavu su završili kratkom rečenicom koja najbolje opisuje što žele nakon svega što su proteklih dana prošli:

"Ne ponovilo se."