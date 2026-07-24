Detalji tragedije na autocesti u kojoj je poginulo dijete (4): Nesreću uzrokovao strani državljanin

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak oko 14:30 sati na autocesti A3 kod Lužana. U sudaru dvaju osobnih automobila život je izgubio četverogodišnji dječak, dok su tri osobe ozlijeđene.

Prema rezultatima očevida koji su proveli Županijsko državno odvjetništvo i policija, nesreću je izazvao 45-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji je upravljao automobilom bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka u smjeru istoka.

Policija sumnja da nije držao dovoljan razmak od vozila ispred sebe, kojim je upravljala 43-godišnja švedska državljanka srpskih registracijskih oznaka. U tom automobilu nalazili su se 42-godišnji putnik i četverogodišnje dijete, također švedski državljani, javlja PU brodsko-posavska.

Uslijedio je snažan udar u stražnji dio automobila, nakon čega su oba vozila odbačena s kolnika. U nekontroliranom kretanju udarila su u zaštitnu ogradu te se zaustavila na zaustavnoj traci autoceste.

Vozač iz Bosne i Hercegovine zadobio je teške ozljede, dok su vozačica i putnik iz drugog automobila lakše ozlijeđeni. Svi su prevezeni u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje su zadržani na daljnjem liječenju.

Unatoč brzoj intervenciji hitne medicinske pomoći, liječnici na mjestu nesreće nisu uspjeli spasiti četverogodišnjeg dječaka, koji je preminuo od zadobivenih ozljeda. Njegovo tijelo prevezeno je u bolnicu, gdje će biti obavljena obdukcija.

Protiv 45-godišnjeg vozača policija će podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.