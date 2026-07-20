Detalji potrage za trojicom nestalih stranaca: "Sve upućuje da su se uputili na kupanje"

Velika potraga traje na rijeci Savi. Nestala su trojica muškaraca, koji su u nedjelju oko 16 sati ušli u rijeku na području Okunšćaka. Kako doznaje RTL Danas, riječ je o stranim državljanima. DVD Rugvica zajedno s nadležnim službama, policijom, HGSS-om i vatrogascima intenzivno traga za njima.

IZ DVD-a su pozvali građane da pomognu ako imaju bilo kakve korisne informacije - pozivom izravno njima ili na broj 112.

Jesu li pronađeni muškarci?

- Nisu pronađeni. Kako doznajem, riječ je o trojici stranih radnika iz Nepala. Jučer u popodnevnim satima su roštiljali i nakon toga, kako se pretpostavlja, ušli u rijeku Savu, jer su na obali pronađene njihove stvari. Na terenu su policajci, vatrogasci iz DVD-a Rugvica, Crveni križ i pripadnici HGSS-a s čak dva tima. Nalazimo se u Martinskoj Vesi, a sa mnom je pročelnik odjela za informiranje HGSS-a, Petar Prpić.

Uključio se i tim iz stanice Novska, kakva je trenutačno situacija na terenu?

- Na terenu se trenutno pretražuje oko 35 kilometara rijeke Save. Mi smo krenuli s ove nizvodne točke i sveukupno su na terenu tri tima HGSS-a zajedno s vatrogascima i policijom. Sve indicije upućuju da su se strani državljani uputili u rijeku odakle im se gubi svaki trag.

Kada je došla ta informacija?

- Policija nas je angažirala danas u popodnevnim satima.

U međuvrenu su angažirani i pripadnici stanice Novska, hoće li biti angažirani i ostali?

- Ukoliko bude potrebe, podići ćemo broj ljudi, resurse, i angažirati ih na ovoj potrazi.

Koje se službene informacije znaju o nestanku troje stranih državljana?

- Većinom one informacije koje ste i sami rekli, da su jučer nestali i da sve indicije upućuju da su se uputili na kupanje.

Što dalje ova potraga uključuje? Mi se sada nalazimo nizvodno od Martinske Vesi.

- Pretražuje se korito i obala rijeke i sve lokacije gdje bi se osobe mogle nalaziti.

Koliko će to trajati?

- Dokle god bude bilo potrebe za angažmanom HGSS-a, toliko ćemo biti na terenu.

Znači li to da ostajete i noćas?

- Dokle god budu vremenski uvjeti i uvjeti vidljivosti dopuštali, dok god bude imalo smisla tragati, bit ćemo na terenu.

Spomenuli ste uvjete, trenutačno se čini da je Sava mirna.

- Uvjeti za pretragu su dobri, Sava je malo mutnija što otežava potragu, ali uvjeti vidljivosti po pitanju vremena i ostalog su relativno dobri.

Kako ide koordinacija s ostalim timovima u ovakvim situacijama?

- Policija vodi samu potragu i u dogovoru s policijom organiziramo timove i raspoređujemo se na potrebnim lokacijama.

Što su Vam rekli kolege iz DVD Rugvica? Oni su prvi uputili apel, pronašli stvari na obali.

- Kolege iz stanice Zagreb su direktnom kontaktu s njima i komuniciraju kako bi potraga bila što uspješnija.

Što se Vama čini, što bi moglo biti posrijedi u ovakvim situacijama?

- Znamo i sami da u ovakvim ljetnim mjesecima zbog vrućina ljudi često dolaze na rijeke i jezera kako bi pronašli osvježenje i imamo povećan broj intervencija na vodi, povećan broj utapanja od početka ljeta.