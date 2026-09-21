Detalji nesreće na Jadranskoj magistrali: Frontalni sudar odnio život 30-godišnjaka, žena teško ozlijeđena

Teška prometna nesreća dogodila se noćas oko 2:25 sati na državnoj cesti D8, u blizini mjesta Smokvina. Jedna osoba je poginula, dok su dvije ozlijeđene, od kojih jedna teško i po život opasno.

Prema dosad utvrđenim informacijama, 30-godišnji hrvatski državljanin vozio je automobil dubrovačkih registarskih oznaka u smjeru Dubrovnika. Iz zasad neutvrđenih razloga prešao je preko dvostruke pune razdjelne linije na suprotnu prometnu traku.

Tamo se frontalno sudario s automobilom njemačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 56-godišnji njemački državljanin.

30-godišnjak poginuo na mjestu

Od siline sudara automobil dubrovačkih registracija odbačen je na zemljano-travnatu površinu, gdje je stražnjim dijelom udario u brdo.

Tridesetogodišnji vozač preminuo je na mjestu nesreće.

U drugom automobilu teško je stradala 46-godišnja državljanka Austrije. Zadobila je teške i po život opasne ozljede te je hospitalizirana u dubrovačkoj bolnici.

Vozač tog automobila, 56-godišnji njemački državljanin, prošao je s lakšim ozljedama.

Zbog policijskog očevida promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je potpuno zatvoren do 3:10 sati. Nakon toga vozila su propuštana naizmjenično, uz regulaciju policije.