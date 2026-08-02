Detalje tragedije u Zagorju: "Muškarac zapalio vatru u nekoliko prostorija. Ubio sebe i djecu"

U subotu u 7.24 sati, zaprimljena je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretje. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje.

Kako je ranije izvijestila policija, u prostoru obiteljske kuće pronađena su mrtva tijela tri osobe.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje i dalje stoji da je otac ubio djecu pa sebe. Doznaje se i da ih nije ubio vatrenim oružjem, ali na koji točno način znat će se znati nakon obdukcije.

Danas je, u nadopuni, policija otkrila nove detalje prema kojima je muškarac izazvao požar na nekoliko mjesta u kući.

"Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina.

Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanja točnog uzroka smrti", javlja policija krapinsko-zagorska.