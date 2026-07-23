[DETALJAN IZVJEŠTAJ UTAKMICE] Šego i Melnjak pogocima omogućili "lakše" za gostovanje

Hajduk je danas od 21 sat igrao protiv Pafos FC-a prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a slavili su Splićani pogocima Šege i Melnjaka.

Bijeli su u prethodnom kolu s ukupnih 3:2 svladali Žilinu. U prvoj utakmici momčad trenera Garcije svladala je slovačku momčad s 2:0, dok je uzvrat u Žilini završio 2:1 pobjedom domaćina.

Pafos je prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu ciparske prve lige, a u kvalifikacije za Europsku ligu plasirao se osvojivši ciparski kup. Sezonu ranije Pafos je osvojio domaću ligu te je prošle sezone imao vrlo zapažen nastup u Ligi prvaka. Od travnja momčad vodi portugalski stručnjak Ricardo Sa Pinto.

Glavni je sudac utakmice Robert Harvey iz Irske, pomagat će mu sunarodnjaci Darragh Keegan i Wayne McDonnell, a četvrti je sudac Mark Lynch. VAR su suci Austrijanci Manuel Schuettengruber i njegov pomoćnik Harald Lechner.

Već je u četvrtoj minuti požutio Pajaziti zbog prekršaja, a minutu nakon Lêlê je pucao glavom, Silić je uhvatio njegov pokušaj. U 8. je minuti Šego pao i izborio slobodni udarac s 25 metara, no nakon što ga je izveo, lopta je otišla u korner iz kojeg Bijeli nisu zaprijetili. Četiri minute nakon ubacio je Brajković, no glavom je očistio Luiz. U 14. minuti pucali su gosti, no Silić je uspio uhvatiti loptu nakon što mu je ispala iz ruke.

U 15. minuti ubacio je Hrgović, lopta je preletjela gostujući šesnaesterac. Minutu potom pucao je Teixeira iskosa i izborio korner nakon kojeg je Luiz poslao loptu preko gola. U 21. je minuti Hrgović izveo korner ubacivši na peterac, očistio je Luiz. Minutu potom Pajaziti je pao na rubu kaznenog prostora, no nije dosuđeno ništa. U 25. je minuti Hrgović ponovno sjajno ubacio, no Šego je zakasnio na tu loptu. Tri je minute kasnije Jajá slomio svog čuvara i pucao, no obranili su se Bijeli.

U 30. su minuti gosti zaprijetili iz slobodnog udarca, Silić je bio spreman. Minutu potom Hrgović je pucao iskosa, otišlo je malo pokraj vratnice. U 32. je minuti Jajá pucao silovito, Silić je odbio u korner iz kojeg se nije izrodilo ništa opasno po gol Bijelih. Tri minute kasnije pucao je Pajaziti, blokirao je Luiz. U 38. su minuti gosti krenuli prema naprijed, no signalizirano je zaleđe. Tri minute nakon pucao je Hrgović s 15-ak metara u suprotni kut, no otišlo je pokraj gola. U 44. je minuti Marešić pucao s 10 metara, no obranio je Majecki, a svakako je bio i prekršaj u napadu. U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo mirnih mreža.,

Drugo je poluvrijeme krenulo jako, Hrgović je povukao po lijevoj strani, dodao Melnjaku koji je proslijedio na prvi stativu, međutim, Šego je ponovno zakasnio. Pet je minuta potom Jajá pucao s 20-ak metara, otišlo je preko gola. U 53. minuti pucao je Dalisson nakon što mu je Melnjak dodao, nije bio precizan. Minutu potom Brajković je izborio slobodni udarac s 20 metara, a N. Ioannou dobio je žuti karton. U 56. je minuti poveo Hajduk: Šego je izveo slobodni udarac, prebacio živi zid, a lopta je od grede završila u mreži za vodstvo Hajduka.

U 63. su minuti mijenjali gosti: Pêpêa i Goldara zamijenili su Brito i Bruno, a Brito je požutio minutu nakon. U 64. je minuti Hajduk udvostručio vodstvo: Acapandié je ubacio s desne strane, a Melnjak je pospremio loptu u suprotni kut za 2:0. Deset minuta potom Šunjića i Dragomira zamijenili su Quina i Rodrigues.

U 77. je minuti Skelin zamijenio Marešića, Livaja Šegu, a Dalissona Del Moral. Livaja je pritom dobio ovacije Poljuda. Pet je minuta potom Huram zamijenio strijelca Melnjaka, a onda je i požutio u 86. minuti. U sučevoj se bilježnici našao i Del Moral.

U prvoj minuti trominutne sudačke nadoknade Rodrigues je pucao iz slobodnog udarca, završilo je u živom zidu, a potom je drugi pokušaj obranio Silić. U drugoj je minuti nadoknade Raçi zamijenio Hrgovića. Do kraja utakmice nije bilo većih prilika, a Bijeli s prednošću idu na Cipar.