[DETALJAN IZVJEŠTAJ UTAKMICE] PAFOS FC – HAJDUK 4-0: Splićani će europski put nastaviti u Konferencijskoj ligi, izbacio ih Pafos

Hajduk je danas s početkom od 19 sati po hrvatskom vremenu (20 sati po lokalnom) na stadionu Alphamega u Limassolu igrao uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa, a slavio je Pafos rezultatom 4:0.

Iako su Bijeli na Cipar stigli s prednošću nakon što su u prvoj utakmici na Poljudu pobijedili s 2:0, nisu uspjeli odoljeti naletima Pafosa koji ih je, blago rečeno, deklasirao. Prije tri godine, Hajduk je izgubio od PAOK-a, grčke momčadi, a čini se da ih grčka tragedija ni ove godine nije uspjela zaobići.

Trener Garcia u odnosu na prošli susret nije mogao računati na Brajkovića koji je zadobio tešku ozljedu koljena na jednom od posljednjih treninga, a u kadar se vratio Sigur koji je propustio pripreme i prve tri utakmice zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Glavni je sudac bio Pawel Raczkowski, pomagali su mu Marcin Boniek i Bartosz Heinig, a četvrti je sudac Patryk Gryckiewicz. VAR je sudac bio Stuart Attwell iz Engleske, a asistent VAR suca Piotr Urban iz Poljske.

Prvi su konkretnije zaprijetili domaćini u 4. minuti kada je Marešić je blokirao pokušaj Jajáe. Minutu potom pucao je Bruno s 20-ak metara, otišlo je preko gola. U 8. je minuti Pafos izborio udarac iz kuta, no nije konkretnije zaprijetio. Minutu potom pokušao je Biel kroz sredinu, lopta je završila iznad gola. U 10. je minuti pucao Quina, srećom, izvan okvira gola. Dvije je minute nakon Pukštas pao nakon uklizavanja Goldara koji je potom požutio, a Hajduk je dobio slobodni udarac. U 13. je minuti Šego izveo slobodni udarac, no lopta je pogodila Acapandiéa. Minutu potom pucao je Jajá, Silić je obranio krasnom paradom.

U 19. minuti Acapandié nije dobro reagirao, Jajá je stigao do lopte, no onda se i spetljao. Dvije minute zatim zaprijetio je Jajá s 20-ak metara, otišlo je preko gola. Tri minute kasnije, nakon flipera po šesnaestercu, lopta je stigla do Guge koji je ostao sam na 13 metara, ali nije najbolje zahvatio loptu. U 27. je minuti pucao Bruno lijevom s ruba kaznenog prostora, Silić je obranio. Minutu potom Lelê je pucao pored gola pored Marešića.

U 31. je minuti Melnjak bio s Brunom u trku za dugu loptu, no nije stigao, pokupio ju je vratar Majecki. Zatim je Quina pucao daleko od okvira gola. U 34. je minuti Hrgović odbio u korner nakon kojeg je Goldar glavom pucao preko gola. Minutu zatim Hrgović je s druge strane izborio korner. U 36. je minuti Pajaziti ubacio iz kornera, Pukštas je pucao glavom, otišlo je u novi korner, no nije dosuđen s obzirom na to da je Hajdukov veznjak napravio prekršaj u napadu. Tri minute kasnije pucao je Pukštas, ravno u vratara Majeckog. U 40. je minuti poveo Pafos: nakon što je Jajá opucao, lopta je nakon odbijanca stigla do Guge koji je poslao bombu u Hajdukovu mrežu kroz šumu nogu za 1:0. Minutu nakon Jajá se ozlijedio, izišao je s terena, vratio se u igru, no nije mogao dugo izdržati pa ga je zamijenio Dragomir u drugoj minuti sudačke nadoknade. U četvrtoj je minuti nadoknade Guga dobio žuti karton zbog lakta u glavu Dalissona, reagirala je liječnička ekipa Hajduka, a Dalisson je nastavio s igrom. Do kraja poluvremena nije bilo većih prilika.

Drugo je poluvrijeme krenulo Guginim volejem, no označeno je zaleđe. U 50. je minuti požutio Pajaziti, a domaćini su imali slobodni udarac koji nisu konkretnije realizirali. Tri je minute kasnije Bamba je zamijenio Hurama. U 54. je minuti Melnjak krasno prošao po lijevoj strani i ubacio za Šegu koji je pao prilikom uklizavanja, no nije stigao do lopte, ostao je ležati na travnjaku, a potom se ubrzo pridigao. Minutu zatim Bamba je izborio prekršaj nakon što ga je srušio Luiz. U 56. je minuti Hrgović izveo slobodni udarac, pucao je izravno na gol, obranio je Majecki. Dvije minute potom gosti su izborili korner, a Goldar je pucao glavom pored gola.

U 63. su minuti Livaja i Sigur zamijenili Hrgovića i Acapandiéa. Dvije je minute zatim Quina pokušao škaricama s 10-ak metara, otišlo je malo iznad grede. U 66. je minuti, nakon ubačaja s desne strane, lopta je stigla do N. Ioannua koji je pucao s ruba kaznenog prostora, ali izvan okvira gola. Dvije je minute potom Šunjić nakon starta na Siguru. U 71. su minuti Gugu i Quinu zamijenili Pêpê i Correia.

U 77. je minuti Sigur ubacio s desne strane, Luiz je odbio u korner, no nisu Splićani konkretnije zaprijetili. Potom je u 82. minuti Pafos izjednačio: nakon što se Goldar probio kroz igrače, nakon udarca glavom zatresao je mrežu Silića, no ranije je označen prekršaj na Marešiću. Minutu zatim Sema je zamijenio N. Ioannoua. U 84. je minuti Luiz s 25 metara, ali preko gola. Minutu kasnije Del Moral zamijenio je Pajazitija. U 86. je minuti bilo opasno ispred gola Silića, Pukštas je blokirao udarac, a Silić uhvatio svijeću. Potom je Livaja pucao iz prve, daleko od okvira gola. U 88. je minuti Luiz spustio glavom na peterac, obranili su se Splićani.

U prvoj minuti trominutne sudačke nadoknade domaćini su zabili za produžetke: Domaćini su izborili korner, a nakon njega Goldar je zatresao mrežu za izjednačenje rezultata: nakon ubačaja, Goldar je glavom poslao loptu u mrežu za 2:0 i poravnanje rezultata. Dvije minute kasnije pokušao je Livaja iskosa, no prošlo je tik uz vratnicu.

U 93. je minuti Pafos poveo: Pêpê je ubacio na pet metara, Silić je odbio, no Biel je bio najbrži na odbijancu i pospremio je loptu u mrežu za 3:0. Dvije minute nakon povukao je Lelê i ubacio, Silić je obranio, a Sigur izbacio daleko od gola. U 96. minuti požutio je Pukštas, a dvije minute kasnije Šutalo je upisao debi zamijenivši Dalissona. U 101. je minuti pucao Sigur, ali pokraj vratnice. Tri minute kasnije Brito je zamijenio Biela. Četiri minute kasnije, nakon što je prošao kroz sredinu, Livaja je pokušao stići do lopte, no nije bio precizan. U jednominutnoj nadoknadi nije bilo većih prilika.

Drugi je produžetak započeto zamjenom Marešića, u igru je ušao Skelin. U 108. je minuti pucao Correia s 20-ak metara, Silić je bio siguran. Dvije je minute kasnije ubacio Bamba, no Sigur je bio nizak, potom je Melnjak ubacio na drugu stranu, previsoko za Šegu, a onda je Bamba ponovno ubacio do Sigura čiji je udarac obranio Majecki. U 111. je minuti pucao Correia, daleko od gola. Šest minuta potom, nakon pogrešnog dodavanja Van Hoorenbeecka, Pafos je krenuo u kontru i zabio novi gol: povukao je Pêpê i nesebično dodao Correiji koji je lagano pospremio loptu u mrežu za konačnih 4:0 i poraz Hajduka.

PAFOS FC: Majecki - Bruno, Goldar, Luiz, N. Ioannou - Quina, Šunjić, Guga - Biel, Lelê, Jajá

Klupa: Papastylianou, Petrou, Mmaee, Sema, Dragomir, Murad, Alexandre, K. Ioannou, Correia, Pêpê, Michael, Evzonas

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Huram, Dalisson, Melnjak - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Bamba, Sigur, Livaja, Raçi, Šutalo, Brruti, Del Moral, Skelin, Skoko, Hodak